我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中日緊張之際 解放軍曝曾在東海與2架「不明飛機」對峙

Anthropic執行長承認：AI數千億美元支出存在巨大風險

高雄教育界爆吸金20億 苦主遍及上流社交圈

記者郭韋綺、張議晨／高雄4日電
高雄傳出重大吸金案，記者實際走訪一家被指涉案的招攬投資公司，地上滿是各類信件，疑久未有人進出。(記者張議晨／攝影)
高雄傳出重大吸金案，記者實際走訪一家被指涉案的招攬投資公司，地上滿是各類信件，疑久未有人進出。(記者張議晨／攝影)

高雄教育界爆發吸金風暴，某學校家長會副會長邱姓女子，疑以每月高額獲利為誘因，向家長會成員、教育界大舉吸金，還透過高爾夫俱樂部，將觸手伸向醫界、企業界，不少人受騙，吸金初估逾20億元(台幣，以下同，約6385萬美元)。高雄檢警調今年10月發動搜索，但邱女執行前已出境，未拘提到案，風暴席捲高雄上流社交圈。

本報系聯合報調查，邱女為高雄某明星學校家長會副會長，交友廣闊、出手闊綽，常出席學校活動，贊助飲料、餐點，因社交手腕高，累積不少人脈。

邱女首先開口借錢投資，從通訊行到泡沫紅茶店，經營名目眾多，部分公司負責人登記為邱女林姓前夫；公司登記資本額從數百萬元到5000萬元不等，招攬投資時允諾每月可領取不等的利息。

據了解，邱女招攬投資長達四、五年，今年起疑似資金出現問題，投資人分紅未再入帳，年中一名投資9000萬元的貴婦拿本票到學校討債，才發現邱女已失聯，兩名小孩也辦轉學不知所蹤。7月起更多受害者浮上檯面，陸續提告、報案，不少現任、退休校長都是受害者。

邱女經查疑透過一名高爾夫球教練，與企業家、醫師等高爾夫球友拉近距離，許多人因此出於信任，加上一開始確實收到高額利潤，甚至回本，陸續「加碼」，結果吸金規模愈來愈大。

高雄檢警調今年10月發動搜索，先拘提邱姓女子林姓前夫，檢方依涉犯銀行法聲押，但法院裁定3萬元交保，限制住居；邱女和高爾夫教練則已出境。高爾夫球教練上月中回台立刻被拘提，檢方訊後同樣交保，關鍵當事人邱女至今不知所蹤。

部分投資者已持邱女本票，陸續聲請強制執行，金額已逾3億元。由於投資者有醫界、教育界及企業界，初估金額恐逾20億元，風暴持續擴大，全案由檢方深入偵辦。

退休

上一則

批賴清德武統說 盧秀燕：置國家於危險中 這錯不可思議

下一則

遺產繼承手足特留分存廢 明年啟動修法 遺囑效力成爭執點

延伸閱讀

高雄教育界爆吸金20億 殃及醫生、企業等上流圈

高雄教育界爆吸金20億 殃及醫生、企業等上流圈
周華健高雄攻蛋 大唱經典台語歌

周華健高雄攻蛋 大唱經典台語歌
周華健「家後」、「一支小雨傘」獻唱高雄 悼屠穎全場鼻酸

周華健「家後」、「一支小雨傘」獻唱高雄 悼屠穎全場鼻酸
高雄海軍陸戰隊中尉哨亭內槍擊身亡 軍方封鎖現場調查

高雄海軍陸戰隊中尉哨亭內槍擊身亡 軍方封鎖現場調查

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳27日下午與妻女意外現身台北市四平街挑選蜜餞。（路透）

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

2025-11-27 09:38
陳永康27日針對國家安全戰略，介紹其研究的一整套框架。（記者廖士鋒／攝影）

賴清德拋400億美元國防預算 前海軍司令點名這些問題「統統沒有講」

2025-11-27 03:10
陳揮文離開任職了19年的飛碟電台。圖／摘自臉書

疑狠罵鄭麗文遭辭退 陳揮文「飛碟晚餐」接班人曝光

2025-11-30 13:35
CNN說，台灣的經濟發展果實都落在科技業，導致市井小民對經濟榮景無感。(路透)

AI大幅提振台灣經濟 市井小民卻無感？CNN揭關鍵原因

2025-11-29 15:24
本週適逢好市多黑色購物週，賣場人潮洶湧。(記者黃筱晴／攝影)

趁黑五亂入 台網黃躲好市多貨架裸露拍照「把自己賣掉」

2025-11-26 18:59

超人氣

更多 >
資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產
移民局追「債」華人10年前來美產子被查

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯
檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美
「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人

「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人