台藝人閃兵案檢方起訴再一波 修杰楷、謝坤達、陳柏霖等12人被訴

記者王長鼎／新北即時報導
藝人閃兵案，新北地檢署今起訴修杰楷、坤達（見圖）、陳柏霖等12人。（本報資料照片）
藝人閃兵案，新北地檢署今起訴修杰楷、坤達（見圖）、陳柏霖等12人。（本報資料照片）

台灣藝人閃兵愈爆愈多，自從藝人王大陸最先被查獲，新北檢警依閃兵集團首腦陳志明及成員手機和通訊軟體等對話紀錄擴大清查，許多藝人自知法網難逃，陸續出面自首，目前全案涉案藝人已達17人，「閃兵一班」王大陸、陳零九、威廉、陳大天、Teddy陳向熙、阿虎、陳信維、大根、李銓等9人已先起訴，檢方今天(14日)再起訴修杰楷、謝坤達、陳柏霖等12人。

新北地檢署偵辦藝人閃兵案，今年11月初繼Energy前成員唐振剛、金鐘視帝薛仕凌後，藝人阿達也到案，3人中僅唐請回，後兩人均以30萬元交保；目前全案已有17名藝人涉案。

藝人閃兵案，新北地檢署今起訴修杰楷（見圖）、坤達、陳柏霖等12人。（本報資料照片...
藝人閃兵案，新北地檢署今起訴修杰楷（見圖）、坤達、陳柏霖等12人。（本報資料照片）

「閃兵一班」王大陸、陳零九、威廉、陳大天、Teddy陳向熙、阿虎、陳信維、大根、李銓等9人已先行起訴；上周新北地院開庭，除王大陸尚未開庭，另8人全部認罪，求取法官輕判或緩刑，但檢方不同意。

至於「閃兵二班」修杰楷、陳柏霖、Energy書偉和坤達、棒棒堂小杰，在檢警拘提、交保後，紛紛出面向大眾及粉絲道歉。新北檢方今偵結，依妨害兵役條例等罪嫌，起訴修杰楷、坤達、陳柏霖等12人。

閃兵 王大陸 修杰楷

