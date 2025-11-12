我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

政府有望重啟 下周起將現數據洪流 可能公布時程一次看

川普孫女凱伊LPGA首秀前 向「媽媽男友」老虎伍茲討教

名醫江漢聲看診遭刺傷 輔大肄業生假扮病患稱「替天行道」

記者李樹人、黃子騰／新北12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
輔仁大學附設醫院11日下午驚傳暴力事件，醫師江漢聲受傷。江漢聲是輔大前校長，泌尿科名醫。（本報資料照片）
輔仁大學附設醫院11日下午驚傳暴力事件，醫師江漢聲受傷。江漢聲是輔大前校長，泌尿科名醫。（本報資料照片）

輔仁大學附設醫院驚傳暴力事件。30歲曾男昨天下午2時許至輔大就診時，掏出預藏的美工刀朝正在替他看診的醫師江漢聲猛揮，江被攻擊後立刻奪門而出，但仍造成其右手腕被刺傷、左腹部刀傷。曾男被在場醫護人員與保全制止，警方獲報到場，將曾男當場逮捕，並帶回派出所偵訊釐清案情。曾男犯案前在臉書預先寫下聲明排程預發，還向許多媒體爆料「輔大醫院有新聞」疑預謀行凶。警方詢後依殺人未遂、恐嚇及醫療法罪嫌送辦。

江漢聲是輔大前校長，泌尿科名醫，他被攻擊的消息傳出後，包括輔大院長黃瑞仁、Icu醫生陳志金、姜冠宇等醫界人士紛紛在臉書譴責醫療暴力，輔大也聲明，強調將追究責任，絕不寬貸。

警方將曾男移送法辦。（記者黃子騰／翻攝）
警方將曾男移送法辦。（記者黃子騰／翻攝）

據了解，行凶的30歲曾姓男子是輔大哲學系肄業生，就讀輔大時校長江漢聲因被控掏空校產，曾男和校內學生發動罷課抗議，並在臉書上發文辱罵。

今年8月江漢聲獲判無罪確定，曾男對此無法接受，在臉書PO文寫下：「沒正義就沒有和平」，批評判決江漢聲無罪的法官是「有錢判生，沒錢判死」，並寫下：「中國有荊軻，台灣有廖添丁及白米炸彈客。」決定「替天行道」持刀至診間行凶。

黃瑞仁在臉書表示，「醫療暴力，零容忍！」對於大家關注江漢聲傷勢，他表示，謝謝大家的關心，江漢聲一切平安，已赴警局做筆錄提告，輔大醫院全力協助。

陳志金則表示，「醫生幫忙看診，竟然也被病人攻擊！譴責醫療暴力！」他說，自己曾是江漢聲的學生，江教授年過75歲，曾任輔大校長，是泌尿科醫師。當醫學生的時候，曾經上過他的課。對於江漢聲遭攻擊，他非常不平，反問：「難道現在連看個診，都要防護了嗎？」

醫師姜冠宇則建議，曾在醫療場域出現攻擊行為者，應在健保卡註記。他在臉書粉團表示，12日就是醫師節了，結果病人在門診「亮刀」，我們的老師還真的被切傷，有需要讓我們這麼痛心嗎？他強調醫療暴力零容忍，曾在醫療場域出現攻擊行為極其嚴重，應要註記健保卡，讓醫護仁在第一時間就做最好的防範。

江漢聲出身醫師世家，父親江萬煊有台灣的金賽士之稱，也是泌尿科名醫。江漢聲自小學業成績優異，更在音樂方面有傑出造詣，曾多次得到鋼琴比賽獎項。他1975年畢業於台大醫學院，醫學系同班同學出過三位衛生署長，包括葉金川、林芳郁、侯勝茂。江漢聲曾任男性醫學會長、性教育協會長、泌尿科醫學會理事長等，更創立尿失禁防治協會。

輔大院方發出聲明，強調受傷醫師經院內醫療團隊即時處置，並無生命危險，後續將全力配合警方調查；也強調將依法追究相關責任，絕不寬貸。

健保 台大 罷課

上一則

太子集團設址101 在野批台淪詐騙島政府不作為

下一則

賴清德促韓國瑜聲援沈伯洋 藍問「誰才是總統」

延伸閱讀

台名醫診間遭美工刀刺傷 醫界譴責暴力

台名醫診間遭美工刀刺傷 醫界譴責暴力
洛杉磯幫派升遷靠殺人 這地點成命案行兇現場

洛杉磯幫派升遷靠殺人 這地點成命案行兇現場
北美台灣醫師赴貝里斯義診 4天做50例外科手術

北美台灣醫師赴貝里斯義診 4天做50例外科手術
台灣六都13據點設「假日輕急症中心」首日僅169人看診

台灣六都13據點設「假日輕急症中心」首日僅169人看診

熱門新聞

普發現金1萬元11月5日上網開始登記。圖／聯合報系資料照片

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

2025-11-06 16:00
苗栗市貓裏山公園今天一早發現5兩金塊7條，及6萬多新台幣，1萬多人民幣。圖／民眾提供

台公園赫見35兩黃金、現鈔 路人不敢撿…真相令人心酸

2025-11-05 12:00
薄瓜瓜，資料照片。（路透）

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

2025-11-11 10:59
英國高等教育調查機構QS今天發布2026年亞洲大學排名，台灣大學依然是台灣排名最佳的大學院校，此次排名第23，較上一次進步3名。本報資料照

英國QS亞洲大學排名 這間學校第1名 台大位居第23

2025-11-04 17:17
宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
曾馨瑩一身素雅現身。(記者林士傑／攝影)

郭台銘臨時缺席 曾馨瑩現身銘馨盃「一開口就哽咽」

2025-11-08 02:24

超人氣

更多 >
中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救
低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保
解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了
打算明年退休？有這3跡象最好再等等

打算明年退休？有這3跡象最好再等等
天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣

天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣