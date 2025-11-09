照顧丈夫要收費、濫訴雇主…陸配遭認危害安定 夫歿不准留台

徐姓陸籍女子與蕭姓男子結婚來台，卻與夫家不睦，工作時又自稱「跌傷」，要求雇主索賠800萬元台幣，還向移民署表示取得身分證後，就申請低收入戶補助、身障福利。蕭病歿，內政部認為徐女有危害社會安定之虞，不許定居並廢止長期居留許可，她提行政訴訟，敗訴確定。（記者王宏舜／攝影）

徐姓陸籍女子二婚蕭姓男子赴台，因價值觀差異屢齟齬，多次離家，蕭重病時，夫兄日付2500元(台幣，下同，約80美元)，她才願照顧。徐女稱工作時「跌傷」，向雇主索賠800萬元(約25.8萬美元)，還向移民 署表示取得身分證就申請低收入 戶補助、身障福利。蕭病歿，內政部 認為徐女有危害社會安定之虞，不許定居並廢止長期居留許可，她提行政訴訟吞敗。

徐女在中國大陸有兩名女兒，她再嫁蕭姓男子，內政部允許在台長期居留。徐女2022年2月15日申請在台定居，但蕭翌月即死亡。

移民署2023年1月底開定居審查會，因徐女的依親對象已死亡，她在台的家庭支持系統薄弱，大陸則有女兒和雙親可依，考量國家整體利益以及社會安定性，依兩岸人民關係條例等規定，決議不許可她申請定居，並廢止長期居留許可及註銷長期居留證。

依規定，徐女收到處分書翌日起10日內須辦出境證，於出境證所載10日期限屆滿前離境。徐女提訴願遭行政院駁回，改提行政訴訟，請求撤銷原處分及訴願決定，要求內政部准許定居。她主張，內政部以她狀告前雇主、求償800萬元，如取得身分證將濫用司法資源，到處興訟，是「臆測之詞」，認為提告是憲法保護的權利。

內政部依移民署苗栗縣專勤隊的訪查，指徐女2016年因與夫家親友不睦，反覆離家再返家，且以遭丈夫打傷為由，要丈夫給500萬元(約16萬美元)當離婚條件；社工曾協助安置，但庇護期間卻不配合安置機構規定，她只要覺得不滿，便撥打家暴專線或報警。

徐女曾在台中后里一家臭臭鍋店工作，她聲稱「滑倒受傷」，要雇主賠償800萬元但敗訴；丈夫生病住院，夫兄每日須付2500元，徐女才願照料。

台北高等行政法院指出，陸配定居可申領身分證，為維持國家安全、社會安定及保障人民權益，應採取較嚴格的審查。審理發現，徐女和前夫生有兩女，她在台多從事臨時工，但都維持不久。北高行認為蕭已經死亡，徐女情緒控制欠佳，且計畫取得國民身分證後，申請低收入補助及身心障礙證明等社會福利，恐造成社會負擔，內政部的處分應予尊重。

最高行政法院認同北高行見解，駁回徐女上訴確定。