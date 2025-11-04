不滿被要求搬離…租客開車撞屋起火 屋主媳婦孫女慘死

我的頻道

記者黃寅／台中4日電
許姓男子疑因租屋等糾紛，3日凌晨駕車撞台中烏日某民宅，引發大火，燒死屋內一對母女。(記者黃寅／攝影)
許姓男子疑因租屋等糾紛，3日凌晨駕車撞台中烏日某民宅，引發大火，燒死屋內一對母女。(記者黃寅／攝影)

64歲許姓男子昨凌晨駕廂型車衝撞台中市烏日區五光路一處民宅，引發火警，屋內吳姓婦人、林姓少女母女二人被燒死；許曾向吳婦婆婆租屋，雙方因多起糾紛互告，他落網後供稱租屋20年被要求搬離，心生不滿犯案。警方偵詢後依殺人罪嫌移送檢方偵辦。

警方調查，許男開設中古車行，在起火房屋隔壁租屋20年，屋主是死者吳婦的廖姓婆婆。昨天凌晨2時許，許疑先剪斷屋外監視器線路，再駕駛無牌照廂型車，以倒車方式撞破死者居住的鐵皮屋，卡住鐵門後引發火勢，50歲吳婦與17歲女兒受困屋二樓，無路可逃。

林姓少女被救出時已無呼吸心跳，送醫不治；吳婦全身80%燒燙傷，搶救至昨天下午也不治。吳婦丈夫在雲林工作，三個兒子都在外地，僅母女二人在家遭遇橫禍。

許男犯案後傳簡訊給女兒，女兒報警，警方隨後在環中東路找到許男，他坦承犯案，稱母親年紀大住安養中心，妻子罹癌，中古車買賣也賺不到錢，住該處已20年，房東不顧他處境要求7月搬家，連神明都來不及搬，一氣之下才犯案。他還說死者吳婦是保險員，曾替妻子投保，但妻子罹癌後請領保險未獲理賠，警方釐清中。

據了解，吳婦的林姓婆家在當地有數棟房屋，許以租金約1萬元台幣(約320美元)租屋多年，面積約130坪，停放中古車輛。吳婦婆婆昨表示「這是殺人」，請檢察官還他們公道。

據調查，雙方有多起糾紛，吳婦曾以許十年前親吻女兒提告妨害性自主，許則曾控告廖姓婦人涉嫌強制罪；許曾在家燒金紙，因煙霧太大與吳婦起爭執挨告恐嚇，許反控妨害名譽；吳婦又控許涉嫌跟蹤騷擾、偷女兒內褲，檢警偵辦中。

警方在許男駕駛的廂型車內發現小型瓦斯桶和金紙，但瓦斯桶未開啟，也未爆炸，他倒車撞屋後為何隨即起火，仍待鑑識。

