高雄碎屍魔殺3婦仍不認罪 再押3個月 檢求處3死刑

高雄73歲老翁張介宗涉連續殺人分屍，檢方28日依殺人等罪起訴張，向法院求處三個死刑。(本報資料照片)

高雄73歲老翁張介宗被控連續殺害兄嫂等三名婦人，分屍拋入港區，他被捕後始終否認犯案，檢警稱全案「鐵證如山」，但兩名死者頭顱未尋獲，高雄地檢署依相關事證認定他涉嫌重大，昨天依殺人等罪嫌起訴，並以張手段凶殘求處三個死刑 。

張落網後被收押迄今，昨起訴後移審高雄地方法院，張仍喊冤「沒有殺人」，強調無殺人動機，法官依證人證述及採樣結果，張犯案後有搬屍、清理現場等行為，足認有逃亡及湮滅、偽造、變造證據之虞，且涉嫌殺害數人，應有反覆實施殺人之虞，裁定繼續羈押禁見三個月。

張介宗被控先後殺害75歲兄嫂張黃姓婦人、左營區75歲張姓婦人及楠梓區71歲趙林姓婦人，均肢解分屍，丟入前鎮區五號船渠水中。

檢警調查，張嫌兄嫂去年11月29日先遇害，疑因多次催促張搬離老家，遭張勒斃後用榔頭及刀具肢解，屍塊冰存廚房冰箱，張當晚到隔天清晨騎腳踏車陸續到河邊丟棄，並盜用她提款卡領取5000元台幣。

張後來在三民公園認識張姓婦人，今年1月17日約她到家中以紅色碎布條勒斃，再以剪刀、尖嘴鉗肢解，同樣棄屍五號船渠，並使用死者敬老卡盜刷13次搭捷運及渡輪。

張再鎖定左營萬年縣公園認識的趙林姓婦人，2月2日約到家中勒斃，剃光全身毛髮，拿牛排 刀及鉗子分屍，棄屍同地點。

檢方認定張介宗涉犯殺人、損壞及遺棄屍體、竊盜、以不正方法由自動付款設備取得他人之物、以不正方法由收費設備得財產上不法之利益等罪，且手段凶殘，起訴求處三個死刑；並以張曾丟棄一把藍色菜刀及寫有被害人姓名字條，有滅證之虞，有高度逃亡可能，請求繼續羈押獲准。

張介宗昨移審時仍強調沒有殺人，稱與三名被害人是好友，沒有殺人意圖，「我殺她們幹嘛？又沒好處可拿」。

律師李茂增說，全案迄今尋獲一名死者頭顱，另兩名死者只有臟器及皮膚等組織，「生要見人，死要見屍」，除非被告認罪，檢方須證明兩名婦人已發生死亡結果，否則只能證明張介宗殺了「一個人」，法院攻防會是一個難關。

律師吳春生認為，本案被告沒認罪，但如諸多間接證據可推認被告確實具殺人事實，且推認未違背事理，還是可能判有罪；法官會視被告手段、犯後態度、被害人家屬意見及造成社會不安等情況，決定判刑十年以上、無期徒刑或死刑。

高雄市警察局長林炎田說，此案慘絕人寰，張男被檢方起訴求處死刑，顯示警方努力沒白費；找到張男大嫂頭顱，就足以判張男死刑，只是對另兩名婦人家屬，感到抱歉。