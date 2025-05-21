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三峽衝撞3死車禍 78歲肇事翁返家繞路成疑點

記者蔣永佑、李定宇、張策／新北21日電
案發現場20日持續有民眾來致意，不少人痛哭失聲，也彼此相互安慰。（記者李定宇／攝影）
案發現場20日持續有民眾來致意，不少人痛哭失聲，也彼此相互安慰。（記者李定宇／攝影）

新北市三峽區前天發生余姓老翁開車高速衝撞人群造成三死12傷慘劇，檢警昨天完成初步蒐證，發現余翁肇事前曾在三峽區繞行，肇事路口並非返家路線，為何繞路後發生重大車禍，成為全案調查重點。

三峽車禍4撞擊點 製表／李定宇、王慧瑛
三峽車禍4撞擊點 製表／李定宇、王慧瑛

新北市交通局、警察局等單位昨現場會勘，認定余多項駕駛違規是主要肇因，包括禁止時段進入、闖紅燈、超速等。檢警昨也完成部分傷者及目擊者筆錄，並在余妻配合下進入余家蒐證，查扣余的慢性病藥物，將待余傷勢穩定後，偵詢釐清是身體不適或其他原因肇禍。

檢警連續兩天全面調閱沿路監視器，加上路旁汽、機車駕駛提供的行車記錄器畫面，大致完整還原余翁自國道駛下平面道路後，直到肇事衝出復興路132巷自撞復興路分隔島停下的全部行車路線。

昨網路流傳一段監視器畫面，余翁肇事前一刻，於國慶路口停等紅燈期間，曾倒車擦撞後車，隨即猛力加速左轉，進入國成街高速行駛後釀禍。檢警擴大追查發現，余翁駛下高速公路到國慶路口擦撞後車前，曾在三峽市區繞路好一陣子。

據余妻供稱，余事發前是從苗栗老家獨自開車要返回三峽北大特區的住處，但無論國慶路、國成街都不在他自北二高回住處的正常路線上；檢警認為余不直接回家卻在市區繞行，最後發生重大車禍，背後是否有其他原因或動機，有必要釐清。

據悉，余妻表示，丈夫雖有泌尿系統、糖尿病等常見老人慢性病，但身體還算不錯，對於臨時病發以致丈夫駕車失控的推測，持保留態度。

昨天上午警方鑑識人員也與運安會聯手，對余翁肇事的轎車進行勘查與蒐證，因該車已有近20年車齡，檢警將借重運安會的專業，一併了解事故與車輛機械故障間的關聯。

新北三峽19日發生重大車禍釀三死12傷，民眾到現場獻花悼念，瀰漫哀傷氣氛。（記者...
新北三峽19日發生重大車禍釀三死12傷，民眾到現場獻花悼念，瀰漫哀傷氣氛。（記者黃義書／攝影）

民眾昨天自發性到事故現場悼念，獻花、寫卡片，擺上孩子們愛吃的零食與飲料，不少人哭紅眼，像是為無辜孩子辦的一場溫柔告別式。三名死者家屬也在下午回現場招魂，泣不成聲。

新北市長侯友宜昨再度慰問家屬，他說初步檢視事故區域，行人保護時相號誌、標線均正常，已責成團隊思考是否引入「行人優先區」概念，強化減速機制。

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