富國機場海關撕毀台灣旅客機票 越南網友轟丟臉

一名台灣旅客投訴一家四口在越南富國國際機場遭遇不當對待。圖為越南富國島。（星宇航空提供）

近日，一名台灣旅客投訴一家四口在越南 富國國際機場遭遇不當對待。該旅客在辦理登機手續時，疑似遭當地海關不當刁難，甚至被一名工作人員當場撕毀登機證，雖然事後機場重新為旅客補發登機證，但此舉已對旅客造成心理衝擊，並引發外界對富國機場服務品質的質疑；該起事件經越南媒體報導後，也引起當地大批網友議論。

據「越南青年報」報導，一家四口的台灣遊客結束越南富國島旅遊後，在抵達登機口時，一名機場海關要求旅客（包括兩名兒童）每人單獨辦理手續，台灣遊客排隊等待許久後向工作人員反映，沒想到機票 竟被海關當場撕毀。對此，富國機場管理單位表示，已對該起事件展開調查。

針對此次事件，富國機場管理單位表示已展開調查，並將對涉事人員的工作行為進行審查。越南旅遊部門亦強調，當局始終鼓勵旅遊相關產業不斷提高服務品質，以開放、友善的態度為遊客服務，以維護越南旅遊形象。

該起事件經越南媒體報導，也引來許多越南網友討論，「無論機場多麼美麗和現代化，如果工作人員的態度如此，那就是失敗的」、「服務態度太差了，達不到標準，這樣遊客還敢來嗎？」、「建議解雇損害國家形象的機場工作人員」、「政府都在討論發展觀光 業、吸引遊客來越南的計畫，一個機場工作人員就把它毀了」、「太丟臉了，這些行為給越南留下了壞名聲」、「如果富國島機場海關撕毀乘客的機票，那就是濫用權力」、「該員工玷汙了越南人民和國家的形象」。