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88會館受招待 檢察官王涂芝遭罰俸3月 約50萬

記者王宏舜、張宏業／台北10日電
懲戒法院判新北地檢署檢察官罰俸3月，王涂芝對此回應確實遺憾。(圖／讀者提供)
懲戒法院判新北地檢署檢察官罰俸3月，王涂芝對此回應確實遺憾。(圖／讀者提供)

偵辦地下匯兌業者郭哲敏案的新北地檢署檢察官王涂芝，接受高檢署檢察官黃錦秋邀約，赴郭男開設的「88會館」及另名洗錢大亨涂誠文的「睿森銀樓」接待所接受招待，兩人均遭監察院彈劾。懲戒法院職務法庭日前判黃女免除檢察官職務，轉任檢察事務官，昨判王女罰款，數額為月俸總額3月，約50萬元(台幣，下同，約1.6萬美元)。

王涂芝昨發聲明指出，這結果對她而言非完全盡如人意，但感謝懲戒法院釐清與肯定並無縱放之舉，也無怠於管理拘票繳回行為，偵辦郭哲敏洗錢案期間，她與辦案團隊扣得當時史上最高2.4億元不法所得，對於最後仍受罰俸，確實遺憾，將研議是否上訴。

郭哲敏涉洗錢217億元遭起訴，新北地院今年初裁定2億元交保，並實施科技設備監控，但郭男交保期間多次接近機場、海岸線，或載具離線而出現告警事件，法院再次裁定羈押確定，全案5月29日宣判。

2020年1月17日晚間，警政署政風室於台北市極品軒餐廳舉辦年終尾牙餐宴，王涂芝、黃錦秋皆受邀。餐宴結束之後，黃錦秋、王涂芝等9人，原本要去錢櫃，後來改為前往台北市東區私人招待所，無償接受招待。事後發現唱歌地點，是郭哲敏的「88會館」；兩人也曾出入涂誠文經營的「睿森銀樓地下室」招待所。

監察院調查指出，王涂芝指揮偵辦郭哲敏洗錢案期間，三度簽發拘票，並函請移民署於郭男入出境時留置並通知刑事局執行拘提，自2022年3月起限制出境、出海。郭哲敏於同年9月至10月多次入出國，王涂芝指示「暫不拘提」。郭男後來出境新加坡後潛逃，2023年8月才由台方從泰國押解返台。

新加坡 彈劾 泰國

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