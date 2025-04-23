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4年前野放黑熊闖部落吃狗 作勢攻擊 遭巡山員開槍擊斃

記者王思慧、賴香珊／花蓮23日電
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花蓮卓溪入侵黑熊再度掠食犬隻，巡護隊員險遭攻擊防衛開槍，救援團隊檢查發現黑熊脊椎多處骨折、下肢癱瘓，肺部塌陷並伴隨嚴重氣胸、出血及呼吸窘迫，傷勢過重，決定深度麻醉人道處理。(圖／林保署花蓮分署提供)
花蓮卓溪入侵黑熊再度掠食犬隻，巡護隊員險遭攻擊防衛開槍，救援團隊檢查發現黑熊脊椎多處骨折、下肢癱瘓，肺部塌陷並伴隨嚴重氣胸、出血及呼吸窘迫，傷勢過重，決定深度麻醉人道處理。(圖／林保署花蓮分署提供)

花蓮卓溪鄉中正部落上周發現失聯野放公黑熊接連攻擊雞舍看守犬，原計畫誘捕解除項圈，前晚牠攻擊第五隻看守犬時，和林業及自然育署花蓮分署成員組成的巡守隊狹路相逢，疑因被驅趕出現護食、攻擊行為，被巡守隊中的森林護管員開槍重傷，最後人道處理，將送農業部獸醫研究所解剖。

林保署花蓮分署本月11日接獲部落居民通報，有黑熊侵入吃雞；14日起有4隻看守犬陸續遭攻擊吞食。花蓮分署從牠戴著的發報器項圈確認是玉山國家公園管理處4年前野放的YNP-BB02黑熊。

這隻黑熊近日掠食繫綁的4隻看守犬，前天還被發現在離部落僅50公尺的水田出沒，居民人心惶惶；玉管處請花蓮分署在捕獲黑熊前，持續協助驅趕，避免人熊衝突。因研判牠具強烈攻擊性，花蓮分署由玉里工作站職員與巡山員組巡守隊並帶獵槍防身，遇緊急狀況時，以人員安全優先。

前晚9時10分左右，巡守隊在沈姓村民住家附近聽聞犬隻慘叫聲，眾人連忙奔跑趕到，發現黑熊正撕咬黑色看守犬，連忙出聲喝斥；黑熊不但未逃離，反而轉向要攻擊巡守隊員，雙方距離不到10公尺，隊員情急下開槍擊中黑熊背部，黑熊中彈後在附近乾溝不支倒地，前後過程不到1分鐘。

「野生動物吃東西六親不認，當時非常緊急。」花蓮分署自然保育科技正朱何宗轉述巡守隊員說法，黑熊距隊員很近，如果不制止，以黑熊的敏捷性來說，再慢12秒就可能被撲倒撕咬，步上看守犬後塵；隊員情急下緊急開槍，且晚上視線很昏暗，才打到黑熊背部。

花蓮分署會同野灣野生動物協會、玉管處、野聲團隊等28人到場救援，檢查發現黑熊脊椎多處骨折、下肢癱瘓，肺部塌陷併伴隨嚴重氣胸、出血及呼吸窘迫，傷勢過重，討論後決定深度麻醉人道處理，再送農業部獸醫研究所完整病理解剖。

對黑熊之死，花蓮分署、玉管處皆表遺憾。花蓮分署強調，基於人員安全須果斷處置，行動符合野生動物保育法。

因布農族視殺害黑熊為禁忌，開槍的巡山員是布農族人，壓力非常大，更擔憂輿論批評，心情低落。中正部落昨辦除穢儀式，避免傷及黑熊的災厄影響部落農耕收成及生活，花蓮分署也派員參加。

卓溪鄉部落周遭有很多黑熊，平常跟人不互相干擾。花蓮分署長黃群策說，黑熊首次取食後會有食物記憶，常會返回重複捕食，未來會持續跟部落溝通，避免把廚餘、飼料放在屋外；針對黑熊的習性，也希望運用4G、AI辨識科技監控，推廣電圍網防範黑熊入侵雞寮農舍。

農業部 槍擊 AI

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