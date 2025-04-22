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桃園長慎醫院遭駭 8萬病歷外洩 馬偕、彰基後第3家醫院遭殃

台灣新聞組／桃園22日電
中壢長慎醫院電腦系統遭駭客入侵，8萬多筆病歷資料外洩。(記者曾增勳／攝影)
中壢長慎醫院電腦系統遭駭客入侵，8萬多筆病歷資料外洩。(記者曾增勳／攝影)

繼馬偕醫院、彰化基督教醫院之後，台灣首家老年專科醫院、桃園中壢長慎醫院也傳遭駭客攻擊，8萬多人病歷資料外洩；醫院16日公告，網路掛號、醫師開處方箋功能停擺，到昨傍晚系統仍未恢復。警方已成立專案小組偵辦。

記者昨到院內，因電腦系統尚未恢復，仍採人工掛號，看病患者不多。院方表示，目前靠人工作業，不影響病人權益。衛福部資訊處長李建璋表示，除給予必要協助，也聘請資安廠商到醫院解決問題。

長慎醫院是中壢地區的大型醫院，前身為新竹安慎診所體系，主要照護對象為需長期復健的年長者，提供糖尿病、洗腎等完善的專業醫療照護，估計每年可照顧1萬名慢性病老年患者。2014年10月在中壢後站成立，迄今11年。

本月16日長慎醫院電腦突然當機，無法執行網路掛號、初診，醫師開立處方等功能也緊急停擺。院方當天公告，「因本院電腦系統異常，初診及現場暫停掛號，現場作業調整如下：包括人工叫號、醫師手寫處方，而系統全力搶修中。」

李建璋說，專家評估，認為該起事件與馬偕、彰基一樣，均屬於駭客攻擊，正按照既定流程進行處理。因長慎醫院屬於私人醫院，管轄權屬於地方衛生局，須先自行解決資安問題。

桃園市衛生局表示，醫院收到駭客勒索信件後，依應變指南通報，並中斷院內外網路，該院正重新安裝防毒軟體、醫療等資訊系統。

院方表示，靠自己處理防火牆，「外洩個資包括處置病人傷口問題等，沒那麼嚴重」；昨修復部分系統，但還沒全部恢復。目前無法處理退費問題，等電腦系統恢復，會逐一通知處理。

劉姓女患者說，院方說電腦壞掉，採人工掛號，開的是手寫收據，她擔心個資外洩，但換醫院不方便，也無可奈何。另名男病患說，16日去看診開慢箋，醫院說電腦系統壞掉無法開，昨醫院說可以拿。

中壢警方表示，15日下午接獲報案，該院電腦系統遭駭客入侵，無法運作，還收到駭客傳送「電子信件」要求付贖金；已依妨害電腦使用罪成立專案小組偵辦，追查郵件發送網址。

駭客 糖尿病 個資外洩

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