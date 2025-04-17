燒紙錢引發大火 打119求救 計程車司機仍命喪墓地

許姓男子16日在桃園市掃墓時發生火警，他嚴重燒燙傷，經送醫急救不治，警方研判燒金紙不慎引發大火。(記者曾增勳／翻攝)

許姓男子昨在桃園市掃墓時發生火警，他嚴重燒燙傷，撥打119求救稱滅火時跌倒，消防隊趕到發現他已無生命跡象，送醫急救不治。警方調查有燒金紙跡象，經查他曾報案求救，且未發現遺書，研判燒金紙不慎引火被燒死，報檢方相驗查明死因。

警消單位調查，69歲許姓男子在台北市獨居，開計程車營生，昨上午駕駛計程車至桃市大溪區美華第二公墓後方墓地掃墓，中午12時許燒金紙祭拜引發大火，他無法撲滅，以手機撥打119給桃園市消防局，稱「滅火不慎跌倒需要協助」，說出起火地點後，電話疑因大火而中斷。

大溪消防分隊獲報9分鐘趕到灌救，迅速控制火勢，發現許倒臥墓地蜷縮縮，全身70%面積燒燙傷，沒有呼吸心跳，送醫急救宣告不治，一小時撲滅殘火，檢視許倒臥地點及鄰近幾處墓地雜草全部燒掉，燃燒面積80平方公尺。

現場留有金紙、香燭及一支手機、一雙鞋子，警方現場勘查，確認有金紙燃燒痕跡，未在墓地及一旁停放的計程車發現遺書，初步排除外力介入，研判許燒金紙不慎引火，嘗試撲滅時跌倒遭燒死，預計今由檢察官相驗調查死因，正在設法聯繫家屬了解生活狀況。