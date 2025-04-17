我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在美鄰居的花木樹枝越籬笆過來 我能逕自剪掉嗎？

民調：川普支持率42%、不支持率52% 差距繼續擴大

燒紙錢引發大火 打119求救 計程車司機仍命喪墓地

記者曾增勳、周嘉茹／桃園17日電
許姓男子16日在桃園市掃墓時發生火警，他嚴重燒燙傷，經送醫急救不治，警方研判燒金紙不慎引發大火。(記者曾增勳／翻攝)
許姓男子16日在桃園市掃墓時發生火警，他嚴重燒燙傷，經送醫急救不治，警方研判燒金紙不慎引發大火。(記者曾增勳／翻攝)

許姓男子昨在桃園市掃墓時發生火警，他嚴重燒燙傷，撥打119求救稱滅火時跌倒，消防隊趕到發現他已無生命跡象，送醫急救不治。警方調查有燒金紙跡象，經查他曾報案求救，且未發現遺書，研判燒金紙不慎引火被燒死，報檢方相驗查明死因。

警消單位調查，69歲許姓男子在台北市獨居，開計程車營生，昨上午駕駛計程車至桃市大溪區美華第二公墓後方墓地掃墓，中午12時許燒金紙祭拜引發大火，他無法撲滅，以手機撥打119給桃園市消防局，稱「滅火不慎跌倒需要協助」，說出起火地點後，電話疑因大火而中斷。

大溪消防分隊獲報9分鐘趕到灌救，迅速控制火勢，發現許倒臥墓地蜷縮縮，全身70%面積燒燙傷，沒有呼吸心跳，送醫急救宣告不治，一小時撲滅殘火，檢視許倒臥地點及鄰近幾處墓地雜草全部燒掉，燃燒面積80平方公尺。

現場留有金紙、香燭及一支手機、一雙鞋子，警方現場勘查，確認有金紙燃燒痕跡，未在墓地及一旁停放的計程車發現遺書，初步排除外力介入，研判許燒金紙不慎引火，嘗試撲滅時跌倒遭燒死，預計今由檢察官相驗調查死因，正在設法聯繫家屬了解生活狀況。

上一則

台鹽綠能光電弊案 陳啟昱翻供4910萬是借貸

下一則

桃園見海豚遭槍殺 擱淺解剖發現中2槍 鯨豚協會揭真相

延伸閱讀

中製零件關稅太高 打亂特斯拉這2款新車在美生產計畫

中製零件關稅太高 打亂特斯拉這2款新車在美生產計畫
台山域事故大增 山友動輒求救 挨批把救難直升機當計程車

台山域事故大增 山友動輒求救 挨批把救難直升機當計程車
無人駕駛計程車得來速買炸雞？引發深夜大塞車

無人駕駛計程車得來速買炸雞？引發深夜大塞車
南韓最大野火149小時終獲控制 餘火撲滅還需5、6天

南韓最大野火149小時終獲控制 餘火撲滅還需5、6天

熱門新聞

香港旅客遊台特別鍾愛台灣出產的高麗菜。(聯合報系資料照)

香港客為「高麗菜」衝台玩 台灣人曝這1款更好吃

2025-04-12 20:05
超微（AMD）執行長蘇姿丰（右）15日在台灣大學接受訪談。（擷取自台灣大學YouTube直播頁面）

AMD蘇姿丰台大受訪 分享4大產業趨勢 給學生6建議

2025-04-15 10:48
嘉義男女於夾娃娃機店內上演活春宮，地院判罰2000元台幣。(本報資料照片)

他在她身上交纏擺動 台夾娃娃機店活春宮 監視全都錄

2025-04-13 22:45
羅東博愛醫院醫療副院長林志銘（右）今天出面闢謠。(民眾提供)

聯姻薄瓜瓜遭連結賣器官 羅東博愛醫院：有醫學常識都知不可能

2025-04-12 09:08
藝人黃子佼持有未成年人性影像，上訴高等法院，昨（26）日黃子佼再度穿著「深藍色襯衫」出庭應訊。記者許正宏／攝影

黃子佼不是單純看A片 律師再揭內幕：沒有錢辦不到的事

2025-03-27 17:29
台北市長蔣萬安下午在議會備詢。民進黨議員質詢時，拿出去年質詢問及「哪一個國家要消滅中華民國」、蔣回答不出來的新聞，此舉引發蔣的不滿，雙方針鋒相對，蔣萬安直言「要消滅中華民國的，是民進黨跟共產黨」，「共諜就是跟民進黨在一起，要消滅中華民國的就是民進黨跟共產黨」。記者曾吉松／攝影

質詢爆戰火 蔣萬安轟民進黨是共產黨走狗

2025-04-11 14:02

超人氣

更多 >
川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說

川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說
Trader Joe's迷你托特包 一套8件轉賣價竟達百萬元

Trader Joe's迷你托特包 一套8件轉賣價竟達百萬元
消費者趕在關稅上路前大買這樣商品…3月零售銷售勁揚

消費者趕在關稅上路前大買這樣商品…3月零售銷售勁揚
大學讀什麼最「划算」？5專業不怕被AI搶飯碗

大學讀什麼最「划算」？5專業不怕被AI搶飯碗
哈佛帶頭 MIT、普林斯頓等多所大學加入對抗川普

哈佛帶頭 MIT、普林斯頓等多所大學加入對抗川普