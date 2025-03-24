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三人同居還A錢 女會計聯手丈夫、小王侵吞2000多萬貨款

記者蔣永佑／新北24日電
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新北市一家中小企業楊姓已婚女會計，涉嫌與同公司業務吳姓丈夫和同事葉姓男子聯手，侵吞公司2617萬餘元台幣(約79.3萬美元)貨款，一年多後被公司發現提告，意外查出葉男竟是楊女「小王」，「A錢三人行」錯綜複雜關係曝光。新北地檢署依業務侵占及違反商業會計法起訴三人。

據了解，楊女與吳男既是夫妻也是同事，但女方又外遇丈夫同單位的葉男。吳男後來得知妻子有婚外情卻不介意，三人一起同居在新北市樹林區。

起訴指出，楊女自2022年10月起，利用身為公司會計，負責將公司營業收入登記入帳、保管帳款、製作收款明細表及將每日營收存入公司帳戶的職務之便，先依客戶訂單內容，在公司電腦帳務系統登載出貨記錄，再製作出貨憑證交由公司業務人員出貨給客戶，包括吳男、葉男。

業務員出貨並向客戶收取貨款後，款項均交由楊女保管，楊女涉將貨款登載於公司現金流水帳冊，再填製不實收款明細表隱匿貨款收入，未將款項存入公司帳戶而是暗中侵占，事後再與吳、葉二人朋分花用。

公司徐姓老闆去年3月與林姓客戶對帳，發現出貨及收款情形不對，才知楊女未將客戶交付貨款如實入帳，追查出楊女和丈夫涉聯手A走巨款。

楊、吳二人見東窗事發，和公司簽立還款協議書，但公司仍提告，檢方查出葉男也涉案，三人1年5個月內共聯手A走公司2617萬餘元。

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