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台灣酒駕防制成效出爐 死傷人數5縣市不減反增

台灣新聞組／台北8日電
台灣酒駕防制成效出爐。(本報資料照片)
台灣酒駕防制成效出爐。(本報資料照片)

台灣酒駕防制社會關懷協會針對去年各縣市酒駕防制成效進行總評比，共17個縣市死傷人數下降，唯連江縣、金門縣、新北市、南投縣及台南市等五縣市的酒駕死傷人數不降反增，其中，連江縣酒駕死傷人數更較去年增近三倍；新北則增加46人。酒駕防制協會呼籲，地方政府應更嚴謹面對。

交通部表示，酒駕防制主要還是在國人觀念改變，希望這些縣市在酒駕防制宣導跟教育要多加強，分析事故熱點及時間，加強防制或執法作為。

根據交通部分析，去年全台酒駕交通事故死傷共9243人，較前年減少1091人，降幅約一成。不過若以各縣市來看，卻有五縣市死傷人數不降反增，其中連江縣死傷11人，較前年增加八人，金門45人，較前年增加12人；新北751人，較前年增加46人，南投445人、台南908人。

台灣酒駕防制社會關懷協會指出，死傷人數的增減反映縣市政府於酒駕防制的努力與成果，不能僅依賴警方取締，還需透過公衛政策、教育宣導、勞安檢查等跨局處合作，呼籲地方政府更嚴謹面對，調整酒駕防制對策。

新北市交通局長鍾鳴時說，新北人口全國最多，用死傷人數直接比較，並不公平。若以每十萬人酒駕死傷計算，數據是18.6人，對比部分縣市達到八、九十人，在全國是次低。

連江縣警局說，連江人口基數少，只要多一起死亡案件，數字就飆高，實際上去年酒駕死亡案件只增加一件，受傷案件也僅從三件增為六件，並不算多。

金門縣警察局強調，全縣受傷人數雖上升，但死亡事故已降至零，已加強執法力度。

南投縣警局指出，為防制酒駕，警方統計分析酒駕肇事較頻繁時段、地點，列為稽查取締攔查重點，提升取締效率。台南市警局表示，將持續透過強力執法、源頭預防、輔導改正等各個面向，全力消弭酒駕案件發生。

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