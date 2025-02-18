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廁所偷拍逾1年 板橋地院員工遭停職 立委批拖延調查

台灣新聞組／新北18日電
新北地院爆出員工長期裝針孔攝影機偷拍，就連報案民眾也受害。民進黨立委林淑芬、林月琴批評司法單位不作為。(視頻截圖)
新北地院爆出員工長期裝針孔攝影機偷拍，就連報案民眾也受害。民進黨立委林淑芬、林月琴批評司法單位不作為。(視頻截圖)

新北地方法院板橋院區一名駱姓男佐理員，涉嫌在院內數間男、女廁裝設針孔攝影機偷拍，時間長達年餘，直到被法警發現報警；檢警日前搜索查扣上百個偷拍檔案，依妨害性隱私及妨害秘密罪嫌偵辦中。

民進黨立委林淑芬、林月琴昨揭發此事，指受害者不分男女，甚至可能有未成年，新北地院卻以涉案人宿舍凌亂為由拖延調查，讓偷拍者有時間可以滅證；此種態度使偷拍文化有恃無恐，讓犯罪者肆無忌憚侵犯人民隱私。

據調查，駱男在新北院板橋院區擔任少年調查官的佐理員10餘年，負責一般行政工作。上月11日1名法警在4樓男廁內如廁，見馬桶邊緣暗溝有異物，細看發現是針孔攝影鏡頭。

新北院獲報後封鎖院區全面清查並報警，又在3樓男廁與女廁各發現1個針孔密錄器，經過濾院內監視器畫面鎖定駱男，由院方主管出面勸說突破其心防，將疑似作案設備、器材及影像檔交警方查扣，並陪同前往警局製作筆錄。

據了解，駱男裝設針孔鏡頭處除前棟3、4樓男、女廁，還有飲水機下方地面和後棟2樓女廁，地點不定時更換。警方至其宿舍搜索，發現駱男疑將上百個偷拍錄得的被害人如廁畫面，存放在個人筆電和隨身硬碟中，偷拍時間超過一年。

初步檢視，駱男未針對特定身分、年齡或對象進行偷拍，而是無差別偷錄所有進入法院廁所如廁民眾，由於許多偷拍畫面未拍得被害人容貌，身分待釐清，被害人數也還要清查。

海山分局表示，1月11日18時接獲新北地院板橋院區報案，院內廁所遭人裝設微型攝影機，受理後協助檢視院內監視器影像鎖定駱男。

經向新北地院聲請搜索票，1月13日會同新北地院人員至駱男住處搜索，查扣微型攝影機、記憶卡及硬碟等證物，正勘驗釐清相關影像。

新北院昨表示，事發後駱員未再進辧公室，上月16日由主管及政風室主任陪同清理辦公室個人物品，將其他可能涉案竊錄設備器材或檔案全部交由檢警偵辦。

新北院上月14日召開考績會，決議將駱員移送懲戒法院並建議先行停職，司法院隔天下令停職，駱員隨即於16日提出辭呈，17日火速離職，同日新北院考績會仍核定其考績為丁等。

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