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台空軍國造勇鷹機失事墜海 飛行員跳傘獲救

台空軍國造勇鷹機失事墜海 飛行員跳傘獲救

記者李人岳／台北即時報導
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一架空軍勇鷹高教機今天上午8點多在飛行任務途中失事，飛行員已跳傘。(本報資料照片)
一架空軍勇鷹高教機今天上午8點多在飛行任務途中失事，飛行員已跳傘。(本報資料照片)

台灣空軍1架勇鷹單座教練機（T-BE5A）台東外海失事，飛行員跳傘逃生，今(15)天上午9時30分國國黑鷹型搜救機已成功救援，將意識清楚的飛行員送台東馬偕醫院治療。今天這架勇鷹高教機是由林瑋少校所駕，屬於單座機。

今（15）日8時45分國防部通報國搜中心，1架勇鷹單座教練機在位置北緯22-51-069、東經121-14-15、距台東外海約5浬位置，甫起飛時即墜海，少校飛行員林瑋順利跳傘逃生。

國搜中心接獲情資後，立即通報空勤總隊搜救機整備待命，並請海巡署派艦艇前往搜救，另通知基隆海岸電台及漁業電台協助廣播附近過往船隻前往救援。

國防部8時53分通報國搜中心，墜海的飛行員林瑋以電話通報，自述已於自備救生筏上等待救援中。

8時52分編號Z-491的國軍黑鷹直升機起飛前往救援，9時發現目標，9時13分黑鷹型搜救機成功吊掛飛行員。

搜救機9時19分機降落台東機場，飛行員意識清楚，9時23分由國防部救護車接駁送台東馬偕醫院。

海巡署已出動2艘海巡艇前往協尋失事勇鷹殘骸。

出動兵力包括國軍搜救直升機機1架次、海上海巡艇2艘次、陸上國防部救護車1車次。通報單位則包括國防部、空勤總隊、海巡署、基隆海岸電台、漁業署。

國造勇鷹高教機由漢翔公司生產製造，2021年11月29日才飛交，當天自台中清泉崗基地起飛，橫跨中央山脈後順利在台東志航基地完美落地，當時空軍曾自豪，勇鷹高架機寫下中華民國空軍歷史性的一刻，未料今天傳出首件飛安意外。

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