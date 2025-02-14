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高雄連環分屍案凶刀查扣 驗出2死者DNA 嫌涉毒胞弟落網

台灣新聞組／高雄14日電
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高雄市連續殺人分屍案，檢警本月10日在凶嫌張介宗住處搜到剪刀及鋸齒尖刀，驗出張姓、趙林姓婦人的DNA，不排除是凶器。(本報資料照片)
高雄市連續殺人分屍案，檢警本月10日在凶嫌張介宗住處搜到剪刀及鋸齒尖刀，驗出張姓、趙林姓婦人的DNA，不排除是凶器。(本報資料照片)

高雄市連續殺人分屍案，檢警本月10日二度借提凶嫌張介宗至他住處，在廚房搜到一把剪刀及一把類似牛排刀的鋸齒尖刀，驗出有張姓、趙林姓婦人DNA的生物跡證，不排除是殺人及切割遺體的凶器。張的胞弟因毒品案被通緝，一度被懷疑也遇害，警方昨逮捕解送歸案。

72歲張介宗涉嫌在去年11月底至今年2月2日，殺害兄嫂張黃姓婦人及張姓、趙林姓婦人後分屍，將屍塊丟進高市前鎮運河第五船渠。

專案小組昨指出，共打撈到39塊遺骸，其中35塊是趙林姓婦人，包括日前在亞灣區海域被民眾撈獲的肚臍組織，另兩塊為張姓婦人的胸部組織和疑似頭皮，尚有兩塊待驗。

高市警察局鑑識中心主任謝東和昨天說，在張嫌家中找到20公分大小的鋒利剪刀，以及一把長約20公分、刀刃約10公分、狀似牛排刀的鋸齒尖刀，兩把刀具各驗出張姓、趙林姓婦人的DNA，研判張嫌可能拿來「片」（切割）死者遺體，另在屋內查扣砂輪機，未採集到被害人生物跡證，暫時排除是犯罪工具。

原本傳出張嫌胞弟行蹤不明，可能也慘遭毒手；警方日前澄清，張嫌胞弟因毒品案被通緝逃亡。專案小組昨循線在前鎮中山二路巷弄逮捕他，解送高雄地檢署歸案。

張嫌兄嫂仍下落不明，警方已詢問她兒子。據了解，張姓男子就讀國小時隨父母遷居新北市，父母退休後約八年前回高雄養老，他述及「從小就很討厭叔叔，和他沒感情」，不解叔叔為何狠心殺害母親。

高市刑警大隊長鄢志豪昨天說，張姓、趙林姓婦人因尋獲部分屍塊，確認已遇害，張嫌兄嫂仍下落不明，警方今天將持續打撈；經投入大量警力，短時間內調到數百支監視器畫面解析中，並輔以DNA等比對佐證，專案小組已逐步掌握犯嫌重要犯罪事證。

DNA 牛排 毒品

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