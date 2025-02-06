黃少岑去世…「連勝文救星」劉振南接掌竹聯幫

竹聯幫愛堂大老劉振南將接掌幫主職務。(本報資料照片)

竹聯幫主「么哥」黃少岑農曆年前因病住院，日前病況惡化去世，可靠消息指出，竹聯幫內部昨晚開會後，由幫中大老擺平各方勢力，決定由愛堂大老「叩頭」劉振南擔任治喪委員主委，這也意味劉振南將接掌竹聯幫主大位，帶領天下第一幫走向新的一頁。

黃少岑去世後，竹聯幫主由誰接掌成為話題，黃少岑生前點名愛堂「叩頭」劉振南，還特別在壽宴上要劉振南坐上主桌，但因劉振南生意都已上軌道，本身並無意願，因此意願不高，加上幫內大老有不同意見，所以黃少岑只好繼續擔任幫主職務，他生前設立的靜安會，網羅忠堂、和堂、平堂不少中生代堂主級人物，被視為嫡系子弟兵，劉振南接掌幫主後，靜安會也將直屬劉振南，幫中大老趙爾系統的信堂、尊堂也無意見。

劉振南的舅舅是永和前國大代表陳治男，因此在中永和承攬不少工程營造生意，而陳治男生前與天道盟關係匪淺，劉振南因此與天道盟關係不錯；2012年連勝文 在永和助選時遭受槍擊 ，當時劉振南從槍手「馬面」林正偉手上搶下手槍，成了連勝文救星。

據了解，黃少岑大體將先由風堂旗下的「萬善堂」清洗大體，再將靈位移往慈恩園，告別式儀式由實力堅強的「仁堂」負責，地點這幾天會決定，屆時香港 與日本黑幫都會跨海來台捻香，台北地檢署、刑事局與台北市刑大都密切關注。

黃少岑昨天下午移靈慈恩園，現場聚集上百位黑衣人，家屬在法師引領下進入慈恩園敬親館，家屬捧著牌位下車時，現場黑衣人紛紛撐傘隔絕媒體拍攝。