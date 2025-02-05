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北市佛教精舍虐殺案 2女信徒遭聲押 累計11人列被告

記者蕭雅娟、張宏業／台北5日電
北市佛教精舍人員凌虐致死案，台北地檢署4日發動新一波搜索。（本報資料照片）
北市佛教精舍人員凌虐致死案，台北地檢署4日發動新一波搜索。（本報資料照片）

蔡姓女子疑遭台北市某私人佛教精舍人員凌虐致死案，台北地檢署昨天發動新一波搜索，拘提3名信眾，包括交通部退休副組長李姓男子，另有2名女信徒主動到案，5人案發當天均在現場，均列被告，其中女信徒幹子昀被懷疑涉嫌重大，深夜遭聲請羈押。

女信徒游秀鈴稍早以30萬元交保、限制出境並實施電子監控，但遲至深夜無人辦保，轉為聲押；李姓男子請回。全案累計11名被告，最早被檢方聲押獲准的吳姓住持、李男、姜女3人羈押4個月期滿，農曆年前獲交保，施以科技監控；被視為主嫌的作家王蘊仍收押。

台北地檢署昨指揮警方，搜索、拘提案發時在現場的游女、黃女、李男3人，同時策動幹姓、梁姓2名女信徒主動到案，另約談處理蔡女就醫的外籍人士作證。

根據檢警調查，蔡女去年4、5月間前往精舍要出家，精舍要求先修行，適合再剃度，王薀認為蔡女有會計專長讓她協助做帳，事後懷疑帳目有問題，去年7月凱米颱風夜涉在茶室讀書會指責蔡女，過程中蔡女遭逼下跪、壓頭，王薀涉指示或默許信徒動手毆打蔡女。

案發第一現場茶室是精舍修行據點，警方獲報蔡女在精舍死亡，檢方發現遺體多處瘀痕，解剖死因為「橫紋肌溶解症」，懷疑生前遭虐打，且蔡女銀行帳戶遭姜女提領一空，才查出吳女等3人用推車將蔡女從茶室推回精舍。

檢方去年10月依殺人罪聲押吳女3人，法院依傷害致死罪裁定羈押禁見；檢方今年1月搜索、拘提疑為主嫌的王薀，查扣近2700萬元現金；王薀否認犯行，對金流交代不清，被檢方聲押禁見獲准。

此案現場茶室無監視器，多名相關人員手機換新，疑滅證隱匿事實，檢警為追查行凶者，陸續將11人列被告，並約談藝人李威夫婦作證，全案近日可望明朗。

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