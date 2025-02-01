3國中生春節亂炮火燒車…家長面臨百萬求償

基隆市和平島初一晚有2輛自小客火燒車，被燒到只剩骨架，鑑識證實燃放鞭炮引發，掉落火花引燃雨刷膠條釀禍。(記者游明煌／翻攝)

春節 期間整夜煙火、鞭炮響不停，各地皆有民怨，基隆因為鞭炮、沖天炮造成火燒車，兩自小客被燒成骨架，車主對3名國中生提告求償，讓春節喜慶變調，家長面臨巨額賠償，連日來的歡樂亂炮「悲劇了」。

基隆市和平島1月29日晚間有2輛自小客火燒車，被燒到只剩骨架，鑑識證實燃放鞭炮引發，掉落火花引燃雨刷膠條釀禍。黃姓、陳姓車主損失慘重，已向3名燃放沖天炮的3名國中生提告公共危險、毀損告訴求償損失。

亂放鞭炮的行為，在行為和地點都有取締的依據，基隆爆竹煙火施放時，應依據「基隆市爆竹煙火施放管制自治條例」相關規定進行，違規訂有罰，款。非公告時間內違規施放者，或因施放行為妨害他人安寧者，可依爆竹煙火管理條例、噪音管制法、社會秩序維護法處罰。

施放一般爆竹煙火必須選擇空曠安全的處所，並遵守產品使用說明以確保安全。 依據「爆竹煙火管理條例」第15條規定，不得在容易造成危險的地方施放，例如加油站 等場所、漁港區域、噪音管制區等施放。違法炮竹的問題，消防局更是責無旁貸。

只是在過年的歡樂氣氛中，台灣民眾認為執法單位不外人情，一定會是睜一隻眼、閉一隻眼才通情達理，視為「法律假期」，警方也多把春安工作側重在績效案件數目。

只是強風不會挑地點，轟天雷、煙火、沖天炮飛到空中後，就成為一個個的危險炸單，掉落哪裡就倒楣了，29日初一晚間掉在車上燒了雨刷膠條，害二輛自小客火燒車只剩骨架，31日初三凌晨墜落民宅陽台火燒厝把房子也燒了，幸好屋主逃出沒事，雖未造成人命傷亡，但都釀成財產損失。

做生意的商家徹夜放鞭炮要祈求來年生意興隆，響徹雲霄；台灣民眾施放轟天雷、煙火、沖天炮，為了同享歡樂，點燃過年的氣氛，這是過年的習俗，原本也無可厚非，只是在停滿車子的住宅區，對民宅、車子、民眾的安全而言，都是不定時炸彈，掉哪裡哪倒就有危險性，把自己的歡慶的行為，建立在別人安全的疑慮上，過個年車毀了、家受損。

放鞭炮過年的3名國中生，萬萬沒有想到會釀禍，家長難逃共同連帶責任求償，這場代價昂貴的鞭炮，學生也許還不知嚴重性，但家長不能卸責，放任小孩亂放鞭炮付出的代價可不小，面臨兩輛價值都數十到上百萬的求償金額，讓過年的喜悅全變調。

這幾天鞭炮聲台灣各地還是響不停，基隆慘痛教訓，家長還是多注意小孩的行為，人命安全、財產的損失不能再心存僥倖，否則，新年願望不是「蛇來泰吉」，恐怕得許「放炮的不是我家小孩」、「被燒毀的不是我家的車」。