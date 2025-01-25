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竹東槍響大作1死5傷 死者三環幫老大曾任科技公司總座

台灣新聞組／台北25日電
新竹縣竹東鎮發生黑幫尋仇槍擊重大刑案，三環幫老大劉憲治遭槍擊、斷掌身亡，警方封鎖現場漏夜緝凶，嚴防幫派火併。(記者巫鴻瑋／攝影)
新竹縣竹東鎮發生黑幫尋仇槍擊重大刑案，三環幫老大劉憲治遭槍擊、斷掌身亡，警方封鎖現場漏夜緝凶，嚴防幫派火併。(記者巫鴻瑋／攝影)

新竹縣竹東鎮鬧區昨傍晚爆發黑幫尋仇槍擊案，五名戴口罩穿帽T男子，駕車停在北興路二段一處飲料量販店旁，衝上二樓堂口後槍聲大作，五分鐘後又下樓搭車離去；現場兩人中彈一死一重傷，另有四人刀傷；死者為在地「三環幫」老大劉憲治，疑賭債糾紛引殺機。

警方鎖定槍手白色作案車輛，不排除是外來黑幫下毒手，細部原因待調查，由於劉憲治是三環幫代表性人物，且三環幫過去曾與四海幫、太陽聯盟火併，加上農曆新年將至，警方為嚴防黑幫尋仇報復，連刑事局長周幼偉昨晚都到場坐鎮。

新竹縣刑警大隊長李奇勳指出，五名凶嫌犯案過程僅五分鐘，沒什麼談判，究竟何事尋仇待釐清，警方已調閱路口、店面監視器過濾行蹤。

劉憲治曾任上櫃科技公司總經理，過去涉及竹東少年林寶文命案，近年旗下大將捲入電詐案被警方盯上，昨天槍擊案是黑吃黑引起？抑或是與賭債有牽連？檢警正積極調查。

槍擊地點為竹東在地的三環幫（又稱竹東公司）堂口，樓下為飲料量販店，槍手闖入時現場還有多名店員、顧客，馬上逃出到一旁檳榔攤避難，有婦女抱著兩歲幼兒在場購物，聽槍聲後倉皇逃難，孩子嚇到當場嘔吐。

消防局指出，昨午4時51分，竹東北興路二段發生槍擊，救護人員到場後，現場多人中彈、刀傷，血跡斑斑、場面混亂。

劉憲治傷勢嚴重，左腋下、左大腿槍傷，右手掌遭斷掌，血流如注已無生命跡象，送醫不治；吳姓男子左部、背部槍傷，左手與大腿刀傷，意識清楚，送醫診斷為肝臟撕裂傷合併腸道受損，轉林口長庚救治。

現場另有四人刀傷，陳姓男子左腿、腳踝刀傷，曾姓男子左手、左腳、臉及頭部刀傷，還有名四十四歲男子雙腿、左肩、背部刀傷，另名40多歲男子左腿及腳踝刀傷。

目擊店員指出，當時白色汽車停在店外不遠處，五名陌生人戴口罩穿帽Ｔ，只露出眼睛低頭進入店內，隨後衝上樓，接著傳出槍聲，不到五分鐘就下樓離去，感覺是有計畫性而來。

槍擊 口罩

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