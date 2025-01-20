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牽手照曝光 大學院長被爆出軌女學生 還助取得教職

記者林宛諭／彰化20日電

中部某大學管理學院院長被爆料與指導的女博士生有婚外情，該院長私心欲幫剛獲博士學位的女博士生取得助理教授一職，該大學回應表示，目前管理學院教師聘任仍在面試階段，尚未決議聘任結果，校方也已啟動校園性平事件處理小組會議調查中。

該校管理學院已婚院長遭爆料與指導的女博士生發生不倫之戀，傳出有兩人手牽手、狀似親密照，女博士生的車也曾停在院長住處外，去年女博士生取得學位後，院長積極幫她爭取教職。

據了解，去年10月一名企管系老師屆齡退休，系務會議原決定不另招聘教師，或以回聘方式再續聘該師，但被院長否決，缺額將再公開招聘。女博士生即投履歷，但因她才剛取得博士學位，只在院長所開課程中曾以兼任教師模式共同授課，條件並不優。

但後來共有7名應徵者，被刷掉4人，僅剩該女博士生等3人角逐教職，但隨後也爆出有院長和女博士生幽會影片，傳出院長運用個人權勢要助女博士生取得教職的風聲。

該大學回應表示，學校公開徵才，收件後即依開課需求通知應徵者面試，並於面試後進行面試會議討論，最後上簽經人事聘任作業完成才會定案，目前管理學院教師聘任仍在面試階段，尚未決議聘任結果。

校方也強調，目前學校性平會已依據校園性別事件防治規定，召開校園性平事件處理小組會議，並成立調查小組，正在進行相關了解與處理中，而院長最近也請假中，不便回應。

退休

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