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沙鹿大火祖孫喪命 哥哥悲慟自責「沒拉緊弟弟的手」

記者游振昇／台中20日電
台中市沙鹿區一戶民宅19日凌晨大火，一家五口釀二死三傷悲劇。(記者游振昇／翻攝)
台中市沙鹿區一戶民宅19日凌晨大火，一家五口釀二死三傷悲劇。(記者游振昇／翻攝)

台中市沙鹿區一處民宅昨天凌晨失火，釀2死3傷悲劇，71歲屋主吳姓老翁行動不便命喪火場，14歲外孫逃生時未拉緊哥哥的手，分開後躲進2樓廁所被燒死。起火原因仍待鑑定，現場堆滿雜物，是否影響救火和逃生一併調查。

警方調查，起火的3層樓透天厝位於星河路，屋主吳姓老翁、64歲王姓妻子和47歲兒子、2名分別14、15歲外孫共5人居住。

昨天凌晨3時47分，鄰居張姓男子報案，指在家聽到尖叫聲，外出看到吳家起火，王姓婦人跪在路口尖叫求救，立即呼叫大家逃生。

消防局出動53人，到場已一片火海，許多鄰居主動持水管接水協助滅火。王姓婦人說，她與中風行動不便的吳姓丈夫及2名孫子睡2樓，兒子睡在3樓，凌晨3時許家中電燈突然熄滅，她下樓檢查電箱，發現有火花，接著就失火，火煙很大，她趕緊逃出並大喊，沒多久15歲孫子順利逃出。

15歲少年說，當時是和14歲弟弟一起逃，他往2樓陽台跑，弟弟卻往2樓廁所方向去，他拉弟弟的手沒拉緊，最後只能自己逃生。

警、消到場沒多久，吳家兒子從頂樓跨過小圍牆逃到隔壁頂樓，也順利下樓逃生，但吳姓老翁和14歲外孫未逃出，最後清理火場時分別在2樓房間和2樓廁所找到，送醫均不治。

鄰居說，吳家做工地工程，常帶工地物品回家，屋內外都雜物，1樓神明廳還有金紙和鞭炮，大火時不斷傳出鞭炮聲，持續很久。警方表示，初步勘查未發現縱火跡證，起火原因待消防局火調釐清。

不幸罹難的少年和哥哥就讀同一所國中生，兄弟感情好，哥哥難過來不及拉住弟弟的手逃生，學校表示，將對兩人班級進行心理輔導。台中市民政局長吳世瑋昨天到醫院慰問家屬。

中風 縱火

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