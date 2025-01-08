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新北三重建案損鄰9戶人家毀 查人為疏失 建商承諾賠償

台灣新聞組／新北8日電
新北市三重「莘聖沐光居」建案施工導致兩側公寓傾斜或倒塌，市府前晚漏夜拆除，共撤離74戶、182人。(記者葉信菉／攝影)
新北市三重「莘聖沐光居」建案施工導致兩側公寓傾斜或倒塌，市府前晚漏夜拆除，共撤離74戶、182人。(記者葉信菉／攝影)

新北市三重建案「莘聖沐光居」開挖，造成兩側40年鄰房被迫拆除，74戶、182人撤離。新北地檢署剪報分案，朝違反建築術成規等罪嫌偵辦，查明建商莘聖建設及營造商刑責。建商昨與受災戶開協調會，承諾賠償；市長侯友宜說，市府一定會究責、求償。

此建案為危老都更，基地僅97坪，規畫興建地上9層、地下2層共16戶。建商以排樁工法開挖地基，前天下挖6.4公尺深度時，疑因淘空地基導致兩旁老舊公寓傾斜。儘管工務局緊急灌水灌漿搶險，前晚8時許右側184號鄰宅依然倒塌，市府連夜拆除左側也搖搖欲墜的190號公寓。

事態緊急，許多住戶連禦寒衣物、寵物都未帶，就倉皇逃出，貴重財物、祖先牌位都埋在瓦礫堆中。

「就聽見『砰』的一大聲。」撤離的鄭姓住戶說，她住在坍塌房屋後方一樓，原不是撤離戶，但晚間聽見巨大聲響，有人敲她的門，才知道前面的房子倒了，她嚇得趕忙撤離和兒子住，什麼東西都沒帶走。許多人擔心，這個年不好過。

市府昨下午協同建築師公會陪民眾返家，確認屋況及取出家當，又發現六張街192號建物傾斜，緊急再撤離10戶。

失去家園的9戶22名住戶昨出席協調會，建商給屋主每戶慰問金約台幣20萬元(約6000美元)，租客台幣3萬元(約900美元)。有受害者主張建商應拿出預售收入賠償，或做為基金等，未來才不會求償無門。

建商代表趙建勳強調有誠意善後，會以信託模式給受災戶安全感。他承諾，公司願幫找租屋，並提供家電，也會負擔押金和3個月租金，相關財損賠償都可討論；至於工廠受災，他也允諾會協助購買相關器具，並提供相關場所與營業稅金等。

新北副市長朱惕之說，周圍建物安全檢查仍在進行，若確認房屋因施工受損，市府一定會要求建商負責，將進行鑑定與協調賠償，在農曆年前達共識。未來無論合建、重建或收購，充分尊重住戶意見。

工務局長馮兆麟說，後續責任釐清，會和工會一起調閱相關監測與施工資料，並會同專家學者意見確認；今後會持續加強對工地的監控與管理，防範類似事件再發生，目前兩棟危險建物已拆除，其他周邊建物昨已請土木技師檢視，確認安全無虞，就讓民眾返家。

新北市土木技師公會理事長賴建宏說，兩側建物崩塌原因到底涉及地下室開挖工序，還是抽水、降水過程異常，都是調查重點。

新北工地鄰損案
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租金 寵物 侯友宜

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