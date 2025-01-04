LINE揪團登山 她高山症遭丟包3000米山上獨撐3天獲救

高雄和台東兩地消防人員2日挺進山區救援，3日晚間6時多搜救人員接觸黃女，生命徵象穩定，沒有大礙，預計4日下山。（圖／台東縣消防局提供）

名山友透過LINE 揪團於上月28日登高雄、台東交界的卑南主峰，51歲黃姓女山友途中高山症發作，同行七人逕自下山，獨留黃女在零下低溫 、海拔逾3000公尺的山上，直到元旦才通報119救援；搜救人員昨晚6時許接觸黃女，生命徵象穩定，今天由空勤總隊直升機協助吊掛送下山。

來源：聯合新聞網

上月28日有八名山友申請走南橫南一段登卑南主峰，預計30日下山，但元旦上午8時高雄市消防局接獲林姓山友報案，該團黃姓女山友在前往海拔3293公尺的卑南主峰途中，疑高山症發作暫留山區，其餘七人登頂後下山，希望派員救援，高雄、台東兩地消防局獲報都出動救援。

外界質疑「怎會把身體不適的人獨留3000公尺高山」，報案的林姓山友解釋，下山前有確認黃女狀況，也把食物、水都留給她，成員礙於有各自工作、生活，只好讓她留在山裡休息，下山後擔心她安危，才報案求助。

台東縣消防局秘書林建成說，黃女手機沒電無法精確定位，後來有山友轉報已接觸到黃女，身體狀況良好，山友先給黃女食物充飢和保暖衣物禦寒。

台東縣消防局指出，搜救人員昨晚6時14分接觸到黃女，她意識清楚，生命徵象穩定，有呼吸喘、咳嗽、肢體無力症狀。黃女說，幸好路過的登山團熱心留下爐頭、糧食，讓她撐過寒冷孤獨的三天。