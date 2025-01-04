我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國青年失業率居高不下 BBC：碩士端盤子 學士當臨演

制止飼主虐狗 密州男反遭亂棍打死

亂倒營建廢棄物 廢土集團毀地300頃 清理費用至少2億

記者周宗禎、陳雅玲／台北4日電
台南市刑大查獲環保組織犯罪集團非法傾倒掩埋營建廢棄物，破壞至少300多公頃土地。（圖／警方提供）
台南市刑大查獲環保組織犯罪集團非法傾倒掩埋營建廢棄物，破壞至少300多公頃土地。（圖／警方提供）

「國在山河廢」又一樁，台南市刑警大隊昨天宣布偵破橫跨台南、高雄龐大環保組織犯罪集團，四處亂倒營建混合廢棄物，多達91人涉案，破壞至少300多公頃土地，規模史上最大。環境部長彭啓明說，今年一定提出更精進對策。

台南地檢署指揮警方耗時五個月，搜索台南、高雄78處所，查出運輸業者、地主及包商91人涉案，目前羈押集團49歲許姓主嫌等六人，找到非法營建廢棄物掩埋場15處、查扣挖土機四輛、砂石車六輛、帳冊等證物，全案依廢棄物清理法、組織犯罪防制條例等罪嫌送辦。

警方表示，該集團破壞至少300多公頃土地，每處填埋營建廢棄物的開挖深度約二至4.5公尺，為牟謀取利、嚴重破壞國土與環境；根據填埋的廢棄物，不法獲利難以估計，清理費用粗估至少2億台幣（約607萬美元）。

市刑大偵五隊表示，集團以承包整地填土工程、私設土資場作掩護，協助營建包商或建築業者處理工地產出的混凝土塊、磚塊、磁磚、柏油塊、雜土等營建混合廢棄物，載運至台南安南、七股、善化等區魚塭及太陽光電場基地等地隨意傾倒或掩埋，嚴重汙染土地。

刑大大隊長李宏倫表示，刑大及所屬15個分局總動員，自去年8月追查到12月，先後搜索台南東區、南區、北區及安南、新市、善化、永康、歸仁等區及高雄市苓雅、楠梓區等27處，集團作案範圍幾乎遍及整個台南市。警方將持續打擊破壞環境的組織犯罪集團。

環境部長彭啓明日前赴雲林查看沿海、山區被北部不肖業者傾倒營建廢棄物狀況，他表示，內政部與環境部已建立合作平台，將從源頭到末端提出對策，做好妥善管理，並承諾今年一定會提出更精進的作為。

彭啓明表示，亂倒營建廢棄物是長期累積的問題，從源頭管理到末端去處過程確實出現斷鏈，目前要先解決的三個問題，一是營建廢棄物及土石方要有去處；第二，管理模式要確立；第三，對投機違法亂倒者，要斬斷可能的管道。

他強調環境部與內政部已成立平台動起來，「我會在我的任內努力跨部會協同完成這些事。」

內政部

上一則

幼園特教評鑑傳8月上路 幼教界炸鍋：恐更不願收特殊生

下一則

就安基金不得用於與業務無關 「希望不會流於口號」

延伸閱讀

南韓研發出高效生物分解技術 在塑膠回收領域取得突破

南韓研發出高效生物分解技術 在塑膠回收領域取得突破
鋁罐回收前 是否壓扁取決2項因素

鋁罐回收前 是否壓扁取決2項因素
2030年減碳目標最高30% 500家企業、2萬門市納入碳盤查

2030年減碳目標最高30% 500家企業、2萬門市納入碳盤查
黑白集／廢棄物當「資源」管 環境部長治得了？

黑白集／廢棄物當「資源」管 環境部長治得了？

熱門新聞

教育部今公布2024學年度大學註冊率統計資料，中原大學學士班新生註冊率再度達到100%。圖／中原大學提供

與Nvidia合作…桃園這私校連續5年註冊率100% 傲視全台

2024-12-27 16:12
台北地方法院2日晚間裁定涉京華城、政治獻金案的民眾黨前主席柯文哲羈押禁見。(圖／本報系資料照)

北院裁定羈押原因：柯文哲自爆要安排陳佩琪和子女出國躲

2025-01-02 11:20
網傳台國軍官兵錯誤的手槍臥射姿勢圖。(圖/翻攝臉書軍事社群網頁)

太瞎了…台士兵錯誤手槍臥射瞄準照 網路狂批

2024-12-28 11:37
民眾黨立委黃國昌的妻子高翔（中）幫柯文哲當3000萬交保金的保證人。（記者王聖藜／攝影）

誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 原來是黃國昌的老婆

2024-12-27 00:20
1978年12月29日下午，新聞局副局長宋楚瑜在台北賓館向中外記者說明我國政府對中美談判的立場。（本報資料照片）

美國與中華民國斷交那一晚 改變了宋楚瑜與錢復的未來

2024-12-30 01:05
YouTuber八炯今晚發布「統戰紀錄片下集」，內容稱「福建統戰處處長」不只是台灣人，還是「宋楚瑜那邊派過來的」。親民黨發表聲明駁斥，指該影片假借一通電話，就開始大作文章，如此惡劣低級行徑，如同羅織罪名。(本報系資料照)

八炯反共片抖出宋楚瑜 親民黨：羅織罪名

2024-12-28 09:30

超人氣

更多 >
這個怪怪方法 可讓洋蔥保存長達8個月

這個怪怪方法 可讓洋蔥保存長達8個月
美對富人賣房課徵這個稅 如今卻因房價高漲 害到中產階級

美對富人賣房課徵這個稅 如今卻因房價高漲 害到中產階級
嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元

嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元
不斷更新／只差200公尺被200人牆抵擋 南韓檢方拘提尹錫悅無功而返

不斷更新／只差200公尺被200人牆抵擋 南韓檢方拘提尹錫悅無功而返
潛伏9個月才下手 華女PayPal比特幣遭詐騙團夥盜賣

潛伏9個月才下手 華女PayPal比特幣遭詐騙團夥盜賣