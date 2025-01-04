亂倒營建廢棄物 廢土集團毀地300頃 清理費用至少2億

台南市刑大查獲環保組織犯罪集團非法傾倒掩埋營建廢棄物，破壞至少300多公頃土地。（圖／警方提供）

「國在山河廢」又一樁，台南市刑警大隊昨天宣布偵破橫跨台南、高雄龐大環保組織犯罪集團，四處亂倒營建混合廢棄物，多達91人涉案，破壞至少300多公頃土地，規模史上最大。環境部長彭啓明說，今年一定提出更精進對策。

台南地檢署指揮警方耗時五個月，搜索台南、高雄78處所，查出運輸業者、地主及包商91人涉案，目前羈押集團49歲許姓主嫌等六人，找到非法營建廢棄物掩埋場15處、查扣挖土機四輛、砂石車六輛、帳冊等證物，全案依廢棄物清理法、組織犯罪防制條例等罪嫌送辦。

警方表示，該集團破壞至少300多公頃土地，每處填埋營建廢棄物的開挖深度約二至4.5公尺，為牟謀取利、嚴重破壞國土與環境；根據填埋的廢棄物，不法獲利難以估計，清理費用粗估至少2億台幣（約607萬美元）。

市刑大偵五隊表示，集團以承包整地填土工程、私設土資場作掩護，協助營建包商或建築業者處理工地產出的混凝土塊、磚塊、磁磚、柏油塊、雜土等營建混合廢棄物，載運至台南安南、七股、善化等區魚塭及太陽光電場基地等地隨意傾倒或掩埋，嚴重汙染土地。

刑大大隊長李宏倫表示，刑大及所屬15個分局總動員，自去年8月追查到12月，先後搜索台南東區、南區、北區及安南、新市、善化、永康、歸仁等區及高雄市苓雅、楠梓區等27處，集團作案範圍幾乎遍及整個台南市。警方將持續打擊破壞環境的組織犯罪集團。

環境部長彭啓明日前赴雲林查看沿海、山區被北部不肖業者傾倒營建廢棄物狀況，他表示，內政部 與環境部已建立合作平台，將從源頭到末端提出對策，做好妥善管理，並承諾今年一定會提出更精進的作為。

彭啓明表示，亂倒營建廢棄物是長期累積的問題，從源頭管理到末端去處過程確實出現斷鏈，目前要先解決的三個問題，一是營建廢棄物及土石方要有去處；第二，管理模式要確立；第三，對投機違法亂倒者，要斬斷可能的管道。

他強調環境部與內政部已成立平台動起來，「我會在我的任內努力跨部會協同完成這些事。」