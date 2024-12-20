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洩漏總統行程…保六警官解編遭押 府：危國安絕不寬貸

台灣新聞組／台北20日電
針對保六警官涉嫌違法洩密、國家機密保護法一事，總統府發言人郭雅慧19日表示，全案已進入司法審判階段，總統府尊重司法程序進行，相關單位並將全力配合後續司法偵辦。(圖／總統府提供)
針對保六警官涉嫌違法洩密、國家機密保護法一事，總統府發言人郭雅慧19日表示，全案已進入司法審判階段，總統府尊重司法程序進行，相關單位並將全力配合後續司法偵辦。(圖／總統府提供)

保六總隊借調國安局特勤中心二線二星曹姓警官，涉洩漏賴清德總統的不公開行程等機密資料，遭台南地檢署聲押禁見獲准；總統府發言人郭雅慧昨表示，個別人員涉嫌違法，不僅傷害國軍及警察團隊，更傷害國人與國家，國安局及總統府會依法懲處，絕不寬貸。

這是繼「天下第一營」憲兵211營四名士官兵涉嫌賣公務機密給中共遭起訴後，國安再度出現漏洞；民進黨立委陳冠廷說，兩、三個月內相繼有人遭起訴或羈押，國家安全體系出現重大漏洞，點名國安局長蔡明彥及各相關單位主管應為維安漏洞負起政治責任。

經調查，38歲曹姓警官是台南人，曾考上成功大學化工系，讀一年後轉報考警大83期，2018年畢業，分發保六總隊第一警官大隊服務。賴清德520上任，借調至國安局特勤中心，擔負賴清德日常安全維護。

保六總隊指出，曹員因涉洩密，8日遭特勤中心解編，歸建保六總隊，9日被裁定羈押禁見，已依警察人員人事條例規定停職，配合檢調單位偵辦。

郭雅慧說，全案已進入司法階段，總統府尊重司法程序，相關單位全力配合偵辦。總統府也將持續強化軍警公務機密保護法制宣導訓練。

國防部長顧立雄表示，中共對台滲透無所不在，國軍不斷加強官兵保防意識，事件發生後也進行相對應風險管控，持續強化保防作為與官兵宣導。

洩密案源自台南地檢署偵辦另起案件時，發現一名涉案人手機竟有總統不公開行程，包括總統接見國內外人士名單、維安警力配置及車隊移動路線等，是特勤內部機密資料，追查得知來源是總統府維安團隊的萬里警衛室曹姓警官。

賴清德 中共 國防部

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