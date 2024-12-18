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伸魔爪6年…國小狼教練涉性侵猥褻遭押 31童受害

台灣新聞組／台中18日電
台中市某國小棒球教練涉性侵、猥褻學生，議員江和樹（中）17日陪同受害者家長出面。(記者陳秋雲／攝影)
台中市某國小棒球教練涉性侵、猥褻學生，議員江和樹（中）17日陪同受害者家長出面。(記者陳秋雲／攝影)

台中市國小驚傳棒球「狼」教練，中市議員江和樹昨與受害者家長出面，控訴某國小棒球鐘點教練涉及性侵、猥褻男童，曾有對兄弟不配合遭打傷，已有25人報案；昨天消息曝光後，又新增6人提告，受害者已達31人。

江和樹說，該教練有強制猥褻前科，受害者恐如「滾雪球」般擴大。該教練已遭校方停聘，檢警上月搜索、拘提，依強制性交等罪嫌向法院聲押獲准。據傳該教練醜聞曝光後，曾企圖輕生。

聘雇該教練的前校長昨鞠躬致歉，稱教練任教期間無家長或學生投訴，會承擔責任。教育局長蔣偉民說，該校未落實每年清查法務部不適任人員前科資料庫，將追究懲處。

據調查，這名教練2019年8月獲聘擔任中市某國小棒球鐘點教練，今年10月停聘。江和樹說，有家長陳情教練伸狼爪，學童受害時才國小4年級，目前已國中2年級，報警後陸續傳開，已有25人提告。該教練任教6年，接觸過上百學童，還指導過社區球隊，擔心實際受害者恐更多。

受害者說，狼師撫摸生殖器，還逼迫口交，甚至要求學生互摸、肛交，若不從就不讓上場打球，連畢業學生都被迫回校，否則就要公開猥褻照片與錄影。家長表示心痛，不知孩子承受了多大傷害。

江和樹說，該球隊有對弱勢家庭兄弟，不配合教練猥褻行為遭毒打，當時校方未深究，錯過揪出性侵黑幕機會。前校長解釋，當時有校安通報，只有針對不當管教行為追究。

台中地檢署昨表示，警方今年10月底獲報，由婦幼專組檢察官指揮偵辦，11月搜索約談，認定該教練2019年至2024年間，對多名未成年人涉妨害性自主，以涉嫌加重強制性交、利用權勢性交、猥褻等罪，向台中地方法院聲請羈押禁見獲准。

這名教練在2006年、2012年就曾伸狼爪，強制猥褻鄰居9歲、12歲男童，熊抱對方、撫摸下體等，2012年遭南投地院判刑9月、1年6月，緩刑5年。

台中市長盧秀燕昨痛批，這名教練令人髮指，盼重懲重判，還家長、孩子公道，將全面調查該教練接觸過的學童，追查其他受害者協助追究責任，並擴大調查全市教職員前科狀況。

教育局 盧秀燕

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