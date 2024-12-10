女子打電波拉皮死亡 疑「牛奶針」致死 麻醉與手術醫師同一人

49歲女性日前接受電波拉皮時，突然意識不清、血氧不足，送醫不治。台北市衛生局昨前往醫美診所稽查，其內部設置標準均合格，另證實當天手術與麻醉皆為吳姓醫師一人執行，這部分是否違規，將發函衛福部確認。

該女子日前下午在北市某診所進行電波拉皮療程，打完麻藥後，突然意識不清、血氧不足，經送醫後仍宣告不治。診所9日在門外貼出聲明，對該事件表達哀悼與不捨，但強調事發當下已啟動緊急應變機制，接下來也會全力配合司法調查，協助家屬處理後續事宜。

台北市衛生局醫事管理科長陳怡龍表示，該名醫師使用第四級管制藥品「牛奶 針」，屬於輕微舒眠手術，只要有醫師執照即可執行，但為求慎重，將函文詢問衛福部。

台灣麻醉醫學會表示，目前「特管法」第25條規定，削骨、中臉部、全臉部拉皮、大量抽脂、腹部整形、鼻整形、義乳植入的乳房整形、全身拉皮等手術，需麻醉醫師在場操作，但就算是醫美小手術，只要麻醉就有一定風險，建議納入正規麻醉規範。

衛福部長邱泰源表示，醫界有任何建議都可討論，對這起事件深表遺憾。診所也表示，針對本次事件將全力配合司法機關的調查，提供相關必要資料，願以最大誠意協助家屬，也請社會大眾與媒體尊重個人隱私，避免臆測或不實報導，以免對當事人及其家屬造成傷害。