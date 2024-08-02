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自己小孩也認錯？離譜爸在幼兒園接走別人女兒

記者魯永明／台北3日電
嘉市某私立幼兒園傳出家長抱錯女童烏龍事件，家長向警方報案，市府教育處依法查處。（本報資料照片）
嘉市某私立幼兒園傳出家長抱錯女童烏龍事件，家長向警方報案，市府教育處依法查處。（本報資料照片）

「太離譜了！教保員交錯女童，爸爸抱錯女兒又未認出來！」台灣嘉義市某私立幼兒園日前傳出家長抱錯新入學幼幼班女童烏龍事件，兩名女童剛入學還未拍照製作名牌，放學時教師掛錯臨時名牌，A女童被B女童父親開車接走，接到園方電話發現接錯人，馬上開車載回幼兒園，接人的A女童祖父母與B女童父親發生爭執，向警方報案。

園方表示，已解聘發生疏失錯交幼童的教保服務人員，經查行車記錄器，幼童未被傷害。市府教育處組成委員會調查處理。

A女童母親說，日前下午接到老師電話小孩穿錯別人鞋子，請她回學校更換，她打電話給父親，學校再打來說女兒因情緒不穩被老師抱去中班教室，此時父母到校，她問父母是否接到女兒，父親說等五分鐘，還沒接到小孩，不久接到學校打電話來說，女兒被另名女童爸爸抱走，剛抱回來。

她母親問三次女兒怎麼還沒出來，老師輪流出來說孩子還在教室，因為第一天上學情緒不穩，但母親等到的卻是陌生男子抱女兒從外面到學校。母親問B女童父親，「你連自己小孩都會抱錯喔？」對方怒罵母親，雙方爭執，老師旁觀，後來向警方報案。

A女童母親表示，一開始老師抱錯小孩給B女童爸爸，抱走後又回來說小孩鞋子穿錯，對方將鞋子脫掉將女兒放在副駕駛座，帶女兒下車買雞蛋糕，為何未認出抱錯人。

園方說，兩名幼幼班女童第一天上學，還未拍照製作新名牌、發給家長接送卡，老師掛錯臨時名牌，A女童被B女童父親抱錯接走，兩名女童家長剛好都會買雞蛋糕，B女童父親抱錯未認出，接到園方電話馬上開車載回，抱錯女童是陰錯陽差，園方有疏失會檢討改善。

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