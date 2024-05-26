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噁士兵潛女輔導長寢室 露下體自拍

記者陳恩惠／台北26日電
新北市33歲郭姓男子曾服役於海軍陸戰隊陸戰66旅步一營步一連，曾4度侵入女輔導長駐地寢室，裸露下體與女輔導長內衣褲合影。(記者陳恩惠／攝影)
新北市33歲郭姓男子曾服役於海軍陸戰隊陸戰66旅步一營步一連，曾4度侵入女輔導長駐地寢室，裸露下體與女輔導長內衣褲合影。(記者陳恩惠／攝影)

原在海軍陸戰隊陸戰66旅服志願役的郭姓男子，於2022年6至10月間四度侵入中尉女輔導長駐地寢室，裸露下體與輔導長內衣褲擺拍，並偷拍她的證件一併上傳LINE社群炫耀；郭男不服簡易判決結果上訴，桃園地方法院審結，改依四次侵入住宅罪、兩次散布猥褻影像罪及非法利用個人資料罪應執行徒刑一年，得易科罰金，本案定讞。

判決事實指出，案發後一個月即遭勒退的新北市33歲郭姓男子，曾服役於海軍陸戰隊陸戰66旅步兵第一營步一連，自2022年6、7月間某日某晚10點起，直到同年10月30日下午5點，趁連隊中尉女輔導長外宿時，利用夜間或下午期間，從負責保管駐地寢室鑰匙處取得鑰匙，四次無故侵入女輔導長的駐地寢室。

郭男基於散布猥褻影像供人觀覽犯意，先於2022年9月2日晚間9點4分起，將自拍裸露生殖器的六張影像上傳至共有98名成員的LINE通訊軟體群組，供多數人點閱觀覽。後又於同年10月29日上午7點21分，又自拍裸露生殖器的照片PO在群組內，供不特定多數人或特定多數人點閱觀覽。

郭男基於散布猥褻影像供人觀覽、違反個人資料保護法、公然侮辱上官等犯意，於2022年9月8日凌晨3點6分，在女輔導長駐地寢室內，裸露生殖器與女輔導長內衣褲合影的自拍照，還翻拍女輔導長的健保卡、身分證供佐證，又上傳至LINE群組分享，足生損害女輔導長在社會上人格的評價及利益。

法官審酌，被告郭男法治觀念薄弱，竟於告訴人女輔導長的內衣褲旁拍攝其裸露生殖器的猥褻影像，接續散布至本案LINE群組，破壞社會善良風俗，法官也說明，被告雖已坦認犯行，但於行為時完全不顧告訴人為其上官，固於犯後已有悔意，然其本案犯罪情狀非輕，且一犯再犯，更未取得告訴人原諒，不宜諭知緩刑。

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