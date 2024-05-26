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矇眼捏乳頭 狼師20年性侵至少16男童 受害者最小僅9歲

記者古和純／高雄26日電
高雄日前再爆小學校園出現色魔教師，過去20年性侵多名學童。示意圖。(本報資料照片)
高雄日前再爆小學校園出現色魔教師，過去20年性侵多名學童。示意圖。(本報資料照片)

近來全台陸續爆發校園狼師、犯案時間長達20年等情況，包括高雄有國小老師長期性侵社團裡的弱勢男童，另所國中也爆出體育班十餘名男學生被女老師扭捏乳頭性騷案；宜蘭則爆發曾在多所國、高中任教的體育老師涉性侵多名女學生；南投有國小校長被控長年猥褻、性騷女學生。接連爆不停的杏壇醜聞，都是靠被害學童發聲才被揭露。

高雄某小學日前驚爆男教師性侵學童達「雙位數」的性犯罪事件，起初是受害男孩向母親提及社團活動時，提及被男師觸摸上胸，甚至搓捏乳頭的奇怪舉動，狼師惡行因此從密室轉而見光。校方原先僅以性騷擾案件呈報，後來檢警介入，聽到男孩說出曾被矇眼觸摸，還聽見詭異「喀嚓」聲，整起案件有了驚人走向。

據了解，揭發狼師案的小三男孩，當初隨好友加入社團活動，因遭男師捏乳對待後，覺得不舒服，私下詢問社團其他同學，才知就連好友、甚至已上國中的表哥，都有被老師摸胸捏乳的經驗，卻僅有小三男孩覺得被老師冒犯，其他人多不以為意，不願追究。

社團學生透露，老師除命令學童站一排捏乳外，還會要求單穿內褲、赤裸上身在地上爬行，尤其，老師有特別偏好將俊美清秀的男童單獨帶離，在社團小房間內「個別特訓」。

起初調查小組以為頂多四名學童疑遭老師性騷觸碰，但當小三男孩回憶老師將他矇眼時，曾聽見詭異「喀嚓」聲，觸動檢警敏感神經，最後查出至少16名學童曾遭該師性侵，遭拍下性影像者更難以計數。

檢警還原手機、硬碟影像後，有更驚人的發現，該名已婚教師手機內竟私藏男男性影像，家中硬碟還藏有大量兒童性虐戀的詭異SM畫面，影像中受害的社團學童，如今有的已成年，最小僅九歲。

高雄的國小、國中老師長期性侵學童手法雷同，都是男學生被師長狠捏乳頭，一開始，教育局及檢警皆朝「性騷擾」方向調查，但令辦案人員傻眼的是，國小案某被害人父親甚至挺身替老師辯白。

據了解，檢警在查案過程中，還有心理師進入學校替部分學童輔導評估，發現多名學童出現創傷後壓力症候群症狀，後續教育局與橋頭地檢署、社會局家防中心曾召開「重大特殊事件跨網絡會議」討論。但校園狼師並非單一事件，有被害人希望政府能重視、提出改善方法，避免更多學童受害。

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