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台北監視器「天羅地網」抓不到基隆逃犯？警點出關鍵

記者洪子凱、楊正海／台北即時報導
簡姓殺人未遂犯19日從醫院脫逃，基隆市警方21日公布逃亡路徑，證實他當天就前往台北。(記者游明煌／翻攝)
簡姓殺人未遂犯19日從醫院脫逃，基隆市警方21日公布逃亡路徑，證實他當天就前往台北。(記者游明煌／翻攝)

簡姓殺人未遂犯從基隆醫院脫逃後，於5月19日搭乘客運至北市，北市警局卻到5月21日下午才收到基隆市通報，兩天的遲延引發質疑。台北監視器「天羅地網」，但基隆逃犯抓不到？北市議員曾獻瑩今指出，經詢問警察局科技偵查隊，難追查主要原因是簡男「反璞歸真」無手機無金流紀錄，呼籲民眾主動通報逃犯蹤跡。

他說，鷹眼小組需耗費4小時看錄影帶，才能掌握追蹤逃犯1小時的行蹤，目前鷹眼小組只掌握到簡男5月20日中午的蹤跡，今天雙北校園暫停開放，若不盡快抓到簡男，恐讓家長神經緊繃，呼籲民眾若有線索盡快通報警方，一起抓犯人。

曾獻瑩說，北市警局於5月21日14時接獲基隆市的通報後，立即指派科技戰情中心鷹眼小組、各分局及刑事警察大隊配合基隆市刑大及刑事局等單位展開查緝行動，針對簡姓逃犯的下車點進行循線查緝，並指示萬華分局加強對簡嫌入獄前活動處所的巡邏。

曾獻瑩補充，目前警方正在進行地毯式搜查，鷹眼小組最新進度已捕捉到簡男5月20日中午的蹤跡，仍在萬華龍山寺附近。警方運用人臉辨識系統和人工辨識的方式雙管齊下追蹤，由於簡嫌沒有手機和金流，警方需要花費更多時間和資源進行追查。

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