台中捷運遭砍17歲少年病況曝光 醫：今轉一般病房

昨天上午台中捷運發生砍人案件，警方在場拉起封鎖線。(記者趙容萱／攝影)

台中捷運 昨(21)驚傳砍人事件，其中傷勢最嚴重的17歲呂姓高二男乘客身中3刀、傷口總長共22公分，經送往林新醫院手術清創、縫合傷口等搶救，進加護病房觀察，為關鍵期；呂父更質疑，搭台中捷運也太不安全了。院方今說明病況，呂男因病況穩定、意識清楚，呼吸正常，預計今天中午轉到一般病房。

台中捷運昨天20歲洪姓男子涉嫌持刀攻擊案件，造成27歲許姓男乘客與呂姓高二男乘客受傷送醫，洪男也受傷送醫。

院方今說明，呂男有三處刀傷傷口，右肩有12公分傷口，鎖骨有小碎片骨折，右胸10公分傷口，肋骨第三根斷裂，右上臂8公分傷口，傷口總長共22公分，傷口手術清創、縫合，肋骨斷裂以鋼絲固定，昨天術後送加護病房觀察；胸腔外科醫師以胸腔鏡探查，肺部沒有受傷，沒有氣胸、血胸，有放置胸管。

院方指出，呂男生命徵象穩定，可以自我呼吸，昨天手術後移除呼吸器及氣管內管，若病情穩定，預計今天中午轉入一般病房。