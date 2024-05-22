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台男涉販毒在美被捕 證實為替代役男 外交部關切進展

記者陳熙文／台北22日電
林姓男子涉嫌在暗網上構建全球性毒品銷售平台，18日在紐約甘迺迪機場（JFK）被捕，外交部證實他是國合會外交替代役男。（翻攝自國合會）
林姓男子涉嫌在暗網上構建全球性毒品銷售平台，18日在紐約甘迺迪機場（JFK）被捕，外交部證實他是國合會外交替代役男。（翻攝自國合會）

台男林睿庠（RUI-SIANG LIN）涉嫌在暗網上構建全球性毒品銷售平台、三年出售各類毒品逾億美元，他18日在紐約甘迺迪機場（JFK）被捕，並於20日在曼哈頓的紐約南區聯邦法院過堂受審。如果罪名成立，林睿庠將面臨的最低刑期為終身監禁。據傳林睿庠為外交役男，外交部昨也證實。

外交部表示，據外交部所掌握訊息，該林姓男子在今年5月19日在紐約轉機時，因涉嫌在網路建置毒品銷售平台而遭逮捕，目前已進入美國司法調查程序。

外交部指出，他是在2023年以資訊專長申請國合會外交替代役，經審查合格後，於同年11月3日派至駐聖露西亞技術團服勤，預計今年7月4日退役。

外交部說，林姓男子在聖露西亞服勤期間言行正常，也充分配合技術團工作，他於退役前依相關規定請假並經外交部核准，於5月18日離開聖露西亞，預計經紐約轉往新加坡，於5月19日在紐約被警方逮捕。

外交部說，目前駐美同仁除已就本案與美國執法單位取得聯繫，確保該國人在美司法調查過程中獲公平處遇外，未來也將持續密切掌握美方調查進展。

而國合會日前在社群網路上po出林睿庠因豐富的資訊安全與金融背景，從3月25日至28日在聖露西亞警察學校擔任講師，開設針對「網路犯罪及虛擬貨幣」的專業訓練班一文。目前國合會已經刪文。

毒品 虛擬貨幣 新加坡

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