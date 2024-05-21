台中捷運砍人案「義勇長髮哥」轉普通病房 回應外界關心提醒1事

台中捷運昨天傳出砍人案件，見義勇為的「長髮哥」許姓男子獲得外界讚賞，他透過網路平台向外界報平安。(摘自許男Instagram)

台中捷運 昨(21)天在北捷隨機殺人案十周年時也發生持刀傷人事件，當時奮力阻止洪男持刀傷人的許姓旅客被封為「英勇的馬尾哥」，他在手術後在病房透過Instagram感謝大家關心，對於有詐騙集團 利用他發簡訊詐騙，也提醒大家不要隨便亂匯錢轉帳。

許姓男子今(22)天凌晨4點多在Instagram上說，「謝謝今天一大票的人關心我，除了朋友之外，其中有很多都是我尊敬的前輩、教練、選手，如果沒回到訊息，我真的忙不過來我很抱歉，我IG現在當了一樣根本出不了通知，滑訊息也要卡很久，然後不認識的人的私訊超級多，我知道大家都是在稱讚我我很開心，但我目前真的分身乏術沒辦法回覆大家，我只能先在這邊統一跟大家說一句，謝謝你們的關心。」

台中捷運昨天傳出砍人案件，見義勇為的「長髮哥」許姓男子獲得外界讚賞，他透過網路平台向外界報平安。(摘自許男Instagram)

根據捷運監視畫面，犯案的洪姓男子昨天上午11時3分提黑色手提包，出現在水安宮站，11分鐘後搭上往北屯總站的列車，一上車就從手提包拿出菜刀朝乘客猛砍，17歲呂姓少年來不及反應，被砍多刀，送醫後有生命危險。

當時在場多人分持雨傘包包衝上前阻止，28歲蓄長髮綁著馬尾的許姓男子也奮勇奪刀，被割傷多處，不顧滿臉是血，與其他乘客合力制伏洪男。許男送醫後，許姓男子左臉有9公分撕裂傷，手術後轉普通病房。事發後，許男被封為英勇的馬尾哥，眾多稱讚與祝福湧入他的Instagram，還有人要資助他醫藥費，他也在凌晨4點多在Instagram回應各界的關心。

詐騙集團歪腦筋動得快，昨天就有讀者收到冒名簡訊，冒用「中捷長髮哥」向民眾以錢包掉了為由，要求民眾匯款5萬元；警方提醒，接到類似訊息，不要匯款，可先向165反詐騙專線查證。

讀者提供的詐騙集團簡訊，歹徒冒名為「中捷長髮男」，直說自己住院，急需用錢，因為與歹徒搏鬥時，皮夾掉了，還稱只需要5萬元(台幣，約1548美元)，等台積電 解套的時候，再用股息歸還，要求被害人將錢轉到帳戶內。

台中捷運昨天傳出砍人案件，見義勇為的長髮哥爆紅，詐騙集團馬上冒名傳送詐騙簡訊。(讀者提供)

台中市警局提醒，詐騙集團常常利用時事話題作為詐騙話術，要求民眾匯款，提醒民眾收到此類簡訊時，請先保持「零信任」警覺態度，要向165反詐騙專線查證，牢記「3不」原則，包括不明簡訊不要理，不明連結不要點，個資不要洩漏，避免成為歹徒的下一個受害者。