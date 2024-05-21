我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多生日派對30元美食全包 南加華人躍躍欲試

婦坐逃生道機位卻不守規定「只救自己」 與空服員大吵下場慘

台中捷運砍人案「義勇長髮哥」轉普通病房 回應外界關心提醒1事

記者陳宏睿／台中即時報導
台中捷運昨天傳出砍人案件，見義勇為的「長髮哥」許姓男子獲得外界讚賞，他透過網路平台向外界報平安。(摘自許男Instagram)
台中捷運昨天傳出砍人案件，見義勇為的「長髮哥」許姓男子獲得外界讚賞，他透過網路平台向外界報平安。(摘自許男Instagram)

台中捷運昨(21)天在北捷隨機殺人案十周年時也發生持刀傷人事件，當時奮力阻止洪男持刀傷人的許姓旅客被封為「英勇的馬尾哥」，他在手術後在病房透過Instagram感謝大家關心，對於有詐騙集團利用他發簡訊詐騙，也提醒大家不要隨便亂匯錢轉帳。

許姓男子今(22)天凌晨4點多在Instagram上說，「謝謝今天一大票的人關心我，除了朋友之外，其中有很多都是我尊敬的前輩、教練、選手，如果沒回到訊息，我真的忙不過來我很抱歉，我IG現在當了一樣根本出不了通知，滑訊息也要卡很久，然後不認識的人的私訊超級多，我知道大家都是在稱讚我我很開心，但我目前真的分身乏術沒辦法回覆大家，我只能先在這邊統一跟大家說一句，謝謝你們的關心。」

台中捷運昨天傳出砍人案件，見義勇為的「長髮哥」許姓男子獲得外界讚賞，他透過網路平...
台中捷運昨天傳出砍人案件，見義勇為的「長髮哥」許姓男子獲得外界讚賞，他透過網路平台向外界報平安。(摘自許男Instagram)

根據捷運監視畫面，犯案的洪姓男子昨天上午11時3分提黑色手提包，出現在水安宮站，11分鐘後搭上往北屯總站的列車，一上車就從手提包拿出菜刀朝乘客猛砍，17歲呂姓少年來不及反應，被砍多刀，送醫後有生命危險。

當時在場多人分持雨傘包包衝上前阻止，28歲蓄長髮綁著馬尾的許姓男子也奮勇奪刀，被割傷多處，不顧滿臉是血，與其他乘客合力制伏洪男。許男送醫後，許姓男子左臉有9公分撕裂傷，手術後轉普通病房。事發後，許男被封為英勇的馬尾哥，眾多稱讚與祝福湧入他的Instagram，還有人要資助他醫藥費，他也在凌晨4點多在Instagram回應各界的關心。

詐騙集團歪腦筋動得快，昨天就有讀者收到冒名簡訊，冒用「中捷長髮哥」向民眾以錢包掉了為由，要求民眾匯款5萬元；警方提醒，接到類似訊息，不要匯款，可先向165反詐騙專線查證。

讀者提供的詐騙集團簡訊，歹徒冒名為「中捷長髮男」，直說自己住院，急需用錢，因為與歹徒搏鬥時，皮夾掉了，還稱只需要5萬元(台幣，約1548美元)，等台積電解套的時候，再用股息歸還，要求被害人將錢轉到帳戶內。

台中捷運昨天傳出砍人案件，見義勇為的長髮哥爆紅，詐騙集團馬上冒名傳送詐騙簡訊。(...
台中捷運昨天傳出砍人案件，見義勇為的長髮哥爆紅，詐騙集團馬上冒名傳送詐騙簡訊。(讀者提供)

台中市警局提醒，詐騙集團常常利用時事話題作為詐騙話術，要求民眾匯款，提醒民眾收到此類簡訊時，請先保持「零信任」警覺態度，要向165反詐騙專線查證，牢記「3不」原則，包括不明簡訊不要理，不明連結不要點，個資不要洩漏，避免成為歹徒的下一個受害者。

詐騙集團 捷運 台積電

上一則

特勤禮遇結束 馬英九改搭中古台產車、「中興警衛組」解編

下一則

補充保費費率擬漲至3% 衝擊台灣存股族

延伸閱讀

台中捷運遭砍17歲少年身中多刀命危 父質疑中捷安全性

台中捷運遭砍17歲少年身中多刀命危 父質疑中捷安全性
賓士媽太大意...車沒熄火 國小兒被歹徒載走

賓士媽太大意...車沒熄火 國小兒被歹徒載走
歐盟對臉書IG啟動調查 質疑未盡力防兒童網路成癮

歐盟對臉書IG啟動調查 質疑未盡力防兒童網路成癮
懼「公安」引渡台僑上當 經文處籲勿輕易匯款提供個資

懼「公安」引渡台僑上當 經文處籲勿輕易匯款提供個資

熱門新聞

圖／擷自instagram

變裝皇后妮妃雅總統府熱舞 下班穿拖鞋搭捷運好反差

2024-05-16 09:46
台積電在美國設廠連連碰壁，有分析指最壞情況可能讓台積電放棄美國設廠。（美聯社）

台積電亞利桑納廠狀況多 分析師曝最糟打算：放棄美國

2024-05-17 02:57
蔡英文。(本報資料照片／記者劉學聖攝影）

回顧裴洛西訪台風波 蔡英文：被孤立太久 無法說不

2024-05-17 23:33
劉寶傑遭到國台辦點名懲戒。圖／摘自YouTube

國台辦點名懲戒 劉寶傑曝踩到新紅線 「這麼脆弱嗎？」

2024-05-15 12:31
台立法院會今天處理國會改革法案，朝野爆發多起肢體衝突，導致多名立委受傷，引發國際媒體關注。路透

立法院大亂鬥登外媒 路透：台灣是喧鬧民主國家

2024-05-17 14:02
賴清德發表就職演說。(取材自取自YouTube頻道)

賴清德就職演說：中華民國和中華人民共和國互不隸屬

2024-05-19 22:45

超人氣

更多 >
舒淇穿Armani高訂現身美翻全場 網讚：紅毯穿搭的天花板

舒淇穿Armani高訂現身美翻全場 網讚：紅毯穿搭的天花板
錢買不到快樂 美國人後悔莫及的大額消費有這些

錢買不到快樂 美國人後悔莫及的大額消費有這些
原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷

原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷
全美最宜居城市 加州14城上榜 第一名在這州

全美最宜居城市 加州14城上榜 第一名在這州
小費激戰 「自願給」變成「一定要」

小費激戰 「自願給」變成「一定要」