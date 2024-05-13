祖孫3代3屍命案 女婿落網坦承缺錢行凶

新北市三重區祖孫三代三屍命案，24歲張姓男子(中)涉嫌殺害妻子、岳母和3歲繼子，12日在台中落網。(記者林昭彰／攝影)

新北市三重區祖孫三代三屍命案，69歲劉姓婦人和30歲陳姓女兒、3歲外孫躺在臥室同一張床，各裹著一條棉被，死亡多日。警方昨天逮捕涉嫌行凶的24歲張姓男子，是劉姓婦人女婿，他坦承殺害3人，聲稱因自己在外面欠了很多賭債，又沒有工作和收入，為了缺錢和妻子、岳母激烈爭執後徒手掐死2人，再掐死繼子。

警方調查，張男疑在5月1日殺害妻子，隔天再掐死岳母，男童則口中被塞毛巾，遇害時間待釐清；張男行凶後若無其事待在家，期間曾代回覆妻子手機訊息，5日還請人來家裡清洗魚缸死魚，6日才叫計程車接送，開始逃亡。

這起駭人聽聞的3屍命案，因屍體均腐爛長蛆，無明顯外傷，檢方昨相驗未發現外傷，頸部亦無掐痕，無法判斷死因，擇日解剖。昨正逢母親節 ，家屬在殯儀館悲從中來。

劉姓婦人大女兒因許久聯絡不上母親，前天下午前往母親和妹妹同住的三重區進安街住處察看，按門鈴無人應門，門外聞到疑似屍臭味，立刻報警。鎖匠開門赫見祖孫三代同陳屍臥室床上。

據了解，30歲陳女是劉姓老婦二女兒，離婚後帶著3歲兒子，再與張姓男子結婚，一年多前租屋入住三重區進安街社區大樓，4人同住二房一廳，平日由劉姓婦人負責照顧孫子，同睡一房，夫妻兩人睡另一房。

警方鑑識現場，屋內沒有外力介入跡象，祖孫3人並列躺在祖母房間床上，房門反鎖，身體均沒有明顯外傷，但腫脹腐壞長蛆，明顯死亡數日。3人都被人用棉被捲裹起來，男童口中還塞進毛巾，死狀奇怪。

張姓男子有詐欺 前科，近期有債務問題，曾透過妻子向岳母借台幣40萬元(約1萬2330美元)，且疑似還有其他債務被催帳；他因曾將帳戶賣給詐欺集團，被台北地檢署列詐欺共犯，發布通緝。

警方調閱社區監視器，張男6日中午拖著行李箱搭白牌計程車離去，到板橋車站搭高鐵南下台中，先在日租套房住了一天，又搭車到西屯區順平路租屋，預付租金 及押金台幣4萬多元，打算長期躲藏。

昨天上午11時許警方南下抓人，房內還有一隻博美犬，是劉姓婦人的寵物「糯米」。員警將人和狗一併帶回三重警分局，張男被帶回警局時還有說有笑，看不出悔意。張男母親接到警方電話，沒特別關心兒子，反而先問「糯米」狀況好不好。

據了解，張男供稱5月1日凌晨，為了債務和妻子激烈爭執後，在臥室掐死她；隔天凌晨又為了債務問題和岳母爭吵，也動手把岳母掐死；但對於為何狠心殺死3歲繼子，還在口中塞毛巾，張則不願多說。張男的說詞和檢方初步相驗結果有出入，檢警懷疑他沒說實話，待進一步釐清。