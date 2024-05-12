新北祖孫命案 3歲童嘴塞毛巾 保全揭多天沒叫外送異狀

新北市三重區驚傳祖孫三代三屍命案，涉有重嫌的24歲張姓女婿行蹤不明，被警方查出，數日之前搭乘白牌計程車離開住處。(記者林昭彰／翻攝)

新北市三重區昨晚驚傳祖孫三代3屍命案，69歲劉姓老婦和30歲女兒、3歲孫子，被發現躺在臥室同一張床上，每個人身上各自裹著一條棉被已經死亡多日，小孩口中甚至被塞毛巾，而張姓女婿案發之後失聯涉有重嫌，警方查出他叫計程車離家，還跟司機說不用找錢。

據了解，30歲陳女是劉姓老婦的二女兒，育有3歲兒子跟媽媽同姓陳，陳女生產之後離婚，再與24歲張姓男子登記結婚，一年多前在三重區進安街這幢屋齡約18年的高級社區大樓，租賃2房1廳格局的房屋。

陳女和張男沒有固定職業，夫妻2人、兒子、女方的母親共4人同住，平日由阿嬤負責照顧孫子同睡一房、夫妻倆睡另一房。社區警衛說陳女平時常叫外送餐飲，最近反常連續數日沒叫外送，他才覺得有點奇怪，沒想到出事了。

昨天傍晚因為劉姓老婦的大女兒，將近一周聯繫不上母親，報警後由鎖匠開門進屋才發現祖孫三人皆已往生。客廳和兩個房間凌亂堆滿吃過的外送餐飲免洗碗筷、餐盒、杯子等物，但門窗完好、沒有打鬥外力介入跡象。

當時屋子大門和母親房間門都反鎖，三人並列躺在同一張床上，每個人的身上，都像是被別人用棉被捲裹起來，沒有明顯外傷但死狀異常，尤其3歲男童口中還塞毛巾，遺體已腫脹腐壞長蛆，研判死亡數日。

由於24歲張姓女婿有債務問題且形蹤不明，被懷疑涉有重嫌，警方調閱社區監視器，發現他數日前從住處搭乘白牌計程車離去，女司機說張男上車時全身都是菸味，付車資還說不用找零，因此印象深刻。

但員警發現他下車之後又換乘其他交通工具離開，似乎有意隱瞞形蹤想要製造斷點，警方仍持續循線擴大追查中，將嘗試找到人協助調查案情。