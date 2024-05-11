我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強烈太陽風暴抵達地球 北加佛利蒙可以看到極光

北加東灣沃爾瑪關閉 華人搶5折出清品

獨居父遇詐 旅英女痛批：台灣是詐騙天堂

記者陳恩惠、王長鼎／台北11日電
老翁3000萬房遭詐騙過戶。製表／司法社會中心
老翁3000萬房遭詐騙過戶。製表／司法社會中心

行政院會剛通過打詐四法，旅英李姓女子在社群媒體爆料，指獨居老父親誤入股票操盤LINE社群，投入近千萬現金(台幣，以下同)臨櫃或面交，為取回被詐團聲稱的4000餘萬元獲利，連桃園市蘆竹區3000萬房產也被洗腦變賣兌現，直到上繳千餘萬元服務費才知受騙，她痛批「台灣就是一個詐騙天堂」，貼文引發許多回響。

新北市永和警方證實今年5月接獲76歲李翁報案，移轉桃園蘆竹警分局查辦。蘆竹警分局證實確有此案，已報請桃園地檢署偵辦，初步鎖定涉案車手及車輛追緝。

行政院會在本周四通過「打詐新四法」的相關條文修正草案，但據警政署統計，投資詐騙案近五年成長速度驚人，去年破萬件，較前年增加近八成；65歲以上長者去年因投資詐騙受害者逾5000人，對許多家庭都造成極大衝擊。警方指出，不少年長者退休者因有退休金或閒錢，加上子女在外工作、平時資訊獲取較慢、容易誤信詐團話術而傾家蕩產。

李女表示，她父親年初在臉書看到財經名人投資訊息，突然有名「林美曦」加他LINE好友，之後加入80人的LINE社群，裡面好多不同角色，有教授、操盤老師，他們屢以「他們都給孩子賺錢買房了，你也應該讓你女兒不要這麼辛苦賺錢」，專挑老人家弱點洗腦。

據調查，李翁今年1月至5月初，在新北市永和區仁愛公園附近面交現金四次，在桃園臨櫃匯款兩次共30萬元、面交現金兩次，總共交付960萬元。

李女指出，詐騙時間是長期、不是短期，詐團會跟她父親交代要拿現金、不能轉帳，最後詐團要求給付1600萬服務費，才能贖回4000多萬投資獲利，由於父親已無現款，詐團建議將現住的蘆竹區房子賣掉，過戶給一名吳姓男子。

警方調查，李翁的房產最後以2400萬元售出，並確實有提領1600萬元「服務費」給詐團。李女氣憤表示，「最可恨的是，他們騙我爸說要幫忙操盤，需要他的手機帳密，還有LINE帳號密碼」，詐團登入後，將股票操盤的群組整個刪光，父親找不到群組才驚覺受騙，手機之後還被盜用，IP位置顯示在柬埔寨。

此篇貼文引起不少被詐騙者回響，短短十小時內，李女收到了許多私訊，但是大家都不敢說，因為怕惹事、怕被笑，她考量父親在台安危，決定不再討論此事。

旅居英國的李姓女子貼文指在台獨居老父被詐團騙走積蓄與房產，痛斥台灣就是詐騙天堂。...
旅居英國的李姓女子貼文指在台獨居老父被詐團騙走積蓄與房產，痛斥台灣就是詐騙天堂。示意圖。(記者曾學仁／攝影)

投資 LINE 退休金

上一則

陸續面交6000萬元 老夫妻才知被騙

下一則

涉性騷女同事襲胸臀 查稅名檢自招：奴才知錯

延伸閱讀

女隔海控「台灣是詐騙天堂」 高雄老夫妻遭騙6000萬

女隔海控「台灣是詐騙天堂」 高雄老夫妻遭騙6000萬
臉書「賺黑心錢」 謝金河轟：詐騙橫行是因政府不作為

臉書「賺黑心錢」 謝金河轟：詐騙橫行是因政府不作為
詐騙LINE股票群組手法駭人 她泣訴76歲父親如何被騙走一間房子

詐騙LINE股票群組手法駭人 她泣訴76歲父親如何被騙走一間房子
疑當詐團車手頭 余天女婿陳鑒遭收押禁見

疑當詐團車手頭 余天女婿陳鑒遭收押禁見

熱門新聞

龍海同記食品公司負責人李彥廷涉嫌進口「蘇丹紅辣椒粉」，今被雄檢起訴。(本報系資料照)

台名廚「詹姆士」也受害 進口蘇丹紅辣椒粉犯罪手法曝光

2024-05-09 00:10
有網友在TikTok分享，好市多嘉義店大批人潮，湧向棧板擠得水洩不通，原本堆滿的ARIEL洗衣精貨架一放到地上，瞬間被蜂擁而上的民眾搶購一空，狂搬景象讓網友驚呼「太瘋狂！」。(記者魯永明／翻攝TikTok畫面)

這款洗衣精一落地瘋搶秒殺 好市多嘉義店允改限購

2024-05-03 22:58
已故的余天二女兒余苑綺（右二）丈夫陳鑒（右一）因涉嫌為詐團車手頭遭羈押禁見。（記者林伯東／攝影）

女婿涉詐被逮 余天失蹤孫子孫女找到了 新北社會局曝最新狀況

2024-05-03 05:01
職場示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vojtech Okenka）

「妳的學歷太超過了」 留美博士媽媽回台灣 成功重返職場

2024-05-10 00:00
陳鑒已被羈押禁見。(記者沈昱嘉／攝影)

余天人生坎坷：愛女癌逝 女婿涉詐 弟遭槍決

2024-05-04 02:26
詐騙集團利用老人家的孤獨感、好說話等各種洗腦手法，被害人的女兒表示，詐騙集團洗腦她的父親，「你也應該讓你女兒不要這麼辛苦賺錢」，專挑老人家弱點。示意圖，圖中人物與新聞無關。(本報資料照片)

詐騙LINE股票群組手法駭人 她泣訴76歲父親如何被騙走一間房子

2024-05-09 20:00

超人氣

更多 >
郵輪公司前員工告訴你 老練郵輪玩家不會犯6種錯誤

郵輪公司前員工告訴你 老練郵輪玩家不會犯6種錯誤
110歲日裔人瑞分享長壽秘訣 她每天吃這食物

110歲日裔人瑞分享長壽秘訣 她每天吃這食物
現身佛州海湖莊園晚宴 馮德倫一句話問倒川普

現身佛州海湖莊園晚宴 馮德倫一句話問倒川普
Jennie砸370萬住首爾富人區 全數現金支付超美內裝曝光

Jennie砸370萬住首爾富人區 全數現金支付超美內裝曝光
美國可見「極光」...太陽磁暴衝擊地球 20年來首發警報

美國可見「極光」...太陽磁暴衝擊地球 20年來首發警報