獨居父遇詐 旅英女痛批：台灣是詐騙天堂

老翁3000萬房遭詐騙過戶。製表／司法社會中心

行政院會剛通過打詐四法，旅英李姓女子在社群媒體爆料，指獨居老父親誤入股票操盤LINE 社群，投入近千萬現金(台幣，以下同)臨櫃或面交，為取回被詐團聲稱的4000餘萬元獲利，連桃園市蘆竹區3000萬房產也被洗腦變賣兌現，直到上繳千餘萬元服務費才知受騙，她痛批「台灣就是一個詐騙天堂」，貼文引發許多回響。

新北市永和警方證實今年5月接獲76歲李翁報案，移轉桃園蘆竹警分局查辦。蘆竹警分局證實確有此案，已報請桃園地檢署偵辦，初步鎖定涉案車手及車輛追緝。

行政院會在本周四通過「打詐新四法」的相關條文修正草案，但據警政署統計，投資 詐騙案近五年成長速度驚人，去年破萬件，較前年增加近八成；65歲以上長者去年因投資詐騙受害者逾5000人，對許多家庭都造成極大衝擊。警方指出，不少年長者退休者因有退休金 或閒錢，加上子女在外工作、平時資訊獲取較慢、容易誤信詐團話術而傾家蕩產。

李女表示，她父親年初在臉書看到財經名人投資訊息，突然有名「林美曦」加他LINE好友，之後加入80人的LINE社群，裡面好多不同角色，有教授、操盤老師，他們屢以「他們都給孩子賺錢買房了，你也應該讓你女兒不要這麼辛苦賺錢」，專挑老人家弱點洗腦。

據調查，李翁今年1月至5月初，在新北市永和區仁愛公園附近面交現金四次，在桃園臨櫃匯款兩次共30萬元、面交現金兩次，總共交付960萬元。

李女指出，詐騙時間是長期、不是短期，詐團會跟她父親交代要拿現金、不能轉帳，最後詐團要求給付1600萬服務費，才能贖回4000多萬投資獲利，由於父親已無現款，詐團建議將現住的蘆竹區房子賣掉，過戶給一名吳姓男子。

警方調查，李翁的房產最後以2400萬元售出，並確實有提領1600萬元「服務費」給詐團。李女氣憤表示，「最可恨的是，他們騙我爸說要幫忙操盤，需要他的手機帳密，還有LINE帳號密碼」，詐團登入後，將股票操盤的群組整個刪光，父親找不到群組才驚覺受騙，手機之後還被盜用，IP位置顯示在柬埔寨。