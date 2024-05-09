南方澳大橋斷裂6死 營造商4人判刑

南方澳大橋下紀念牆去年10月揭幕，紀念大橋斷裂事件中逝去6名外籍漁工。(圖／蘭博提供)

2019年震驚全台的宜蘭南方澳大橋斷裂案，昨一審判決，林、吳、陳、邊姓等四名橋梁營造、監造人員犯過失致死罪，分處1年6月到2年徒刑，方、黃等兩名港務公司前經理無罪，可上訴。宜蘭地院指出，營造商並未依照設計圖施作吊索的防水系統，導致鋼絞線、錨頭長年受侵蝕、斷裂。

2019年10月1日上午9時半許，中油公司一輛油罐車由西向東駛經南方澳大橋，大橋吊索突然斷裂，導致橋體坍塌，壓到當時停泊橋下三艘漁船，造成船上三名印尼 、三名菲律賓漁工死亡。

判決指出，營造商並未依照設計圖施作吊索的防水系統，南方澳靠海潮濕多雨，吊索的鋼絞線、錨頭長年受到高沿海風雨雨水侵蝕，拉力大幅減少導致斷裂，林、吳、陳、邊四人應注意而未注意，事後均否認犯行也沒有賠償家屬。

遭判處兩年的吊索工程現場負責人邊曉耕，感嘆判決對他非常不公平，他認為，整個南方澳大橋2、3億元的工程，九鼎公司負責的部分只有連工帶料1000多萬元，開工典禮、完工典禮乃至初驗、複驗都沒通知他這個名義上的負責人，結果橋垮了，他卻被推出來，判得還比營造商負責人更重，根本不合比例。