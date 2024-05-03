二女婿涉詐當車手頭 余天怒：最好關久一點

已故的余天二女兒余苑綺(右二)丈夫陳鑒(右一)，因涉嫌為詐團車手頭遭羈押禁見。(記者林伯東／攝影)

民進黨前立委余天的二女兒余苑綺前年癌症過世，其夫陳鑒4月30日因疑似為詐騙集團 的車手頭，收取水錢時被新北市海山分局當場以現行犯逮捕，2日慘遭新北地檢收押禁見。余天對此表示毫不知情，憤怒痛批「很可恥」，要求檢警「最好判久一點」。

本報系聯合報報導，家住板橋的一名男子誤信臉書投資 廣告，點選廣告加入LINE群組，隨後依詐團指示，陸續面交600餘萬元(台幣，下同，約18.3萬美元)投資，被害人日前欲領取獲利時，被對方以多種理由推託，並表示還要交付保證金才能「出金」，被害人驚覺受騙報警。

海山警分局上月30日獲報後要被害人佯裝配合，與詐團相約面交取款，警方著便衣到場埋伏，當場逮捕前來取款的車手。警方詢問車手鎖定上游位置，隨後前往板橋捷運站連通道，將等待車手前來交款的收水手陳鑒逮捕，並在他身上搜出200萬元現金。

余天女兒余苑綺前年過世後，獨留小她四歲的老公陳鑒和一對年幼兒女。警方原本不知被捕的陳鑒是余天的女婿，但搜索時發現陳鑒持有余天特助的名片，身分才曝光。

台北中國時報報導，余苑綺與陳鑒2017年結婚，2019年才補辦婚宴。余天聽到消息表示很意外，他說最討厭詐騙集團，「最好判久一點」。他還說陳鑒之前跟他說在母親的建設公司工作，看不出來他會是詐騙集團的車手頭，怎麼會做這種事呢？至於是否會幫忙找律師？余天直言「不會」，「綺綺過世一年多，我們很少往來，他做的事情我管不到。」

報導稱，余天與蔡英文總統關係良好，蔡稱呼余為「大哥」，2019年三重立委補選余天披掛上陣勝選，2023年3月突然宣布「不連任」，當時外傳余天有意爭取不分區，但無法獲得黨主席賴清德 青睞，賴競選總統期間余天輔選神隱，甚至向賴喊話「違建就拆一拆」引發黨內炮火，如今傳出女婿牽扯詐團，恐再掀起一波政治攻防。