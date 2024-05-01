他幫郭台銘連署送米酒不起訴 檢：小物難動搖投票意願

36歲江姓男子被指送米酒幫郭台銘衝總統連署書，獲不起訴；圖為郭台銘連署站。（本報資料照片）

36歲江姓男子去年10月29日中午12時許，被控在新北淡水區市場的臨時連署站，以米酒、存錢筒等贈品為對價，誘使民眾簽署支持郭台銘 參選總統連署書。士林地檢署認為，依現今社會物價，紅標米酒、文宣小物等，不足以動搖選民投票 意願，給予不起訴處分。

江男被控違反總統副總統選舉罷免 法，他否認犯行，指曾選過里長的朋友希望他能幫忙連署，9月20日起先去基隆的連署站協助，10月11日起才到淡水的市場擺攤，無論民眾是否願意，都會發小包面紙做文宣，也會發送礦泉水、筆、小筆記本、存錢筒、紅標米酒等物，不是一次將全部贈品發給同一人，若遇到市場擺攤的老客戶，客戶要求他多送一點文宣品。

黃姓證人稱，從捷運站見連署站的人稱可以拿米酒，他到連署站目睹一個阿婆從存錢筒中拿出200元台幣（約6.1美元），後來改稱自己是派出所志工，警察叫他到連署站看看等語。

檢方認為，黃姓證人前後證述不一，且市場上人來人往，怎會僅有他一人目睹阿婆收款；其餘三名證人證稱，連署站是贈送一瓶20多元的米酒為主，其他文宣贈品是連署人主動要求才會多送。

檢方認定，米酒、礦泉水、筆、小包面紙、小筆記本、存錢筒等物價格低廉，以現今社會民生物價，贈品不足以動搖選民投票意願，難以依發送贈品、證人瑕疵證述，就認定江男涉犯選罷法，全案查無其他積極證據，罪嫌不足給予不起訴處分。

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