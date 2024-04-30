女通緝犯用假護照19年 出國39次

王姓女子靠著楊姓女看護幫忙，成功騙過戶政及外交部，不僅躲過追訴期，還出國39次。護照示意圖。(本報資料照片)

王姓女子2003年因毒品 案被通緝 並限制出境，王父請楊姓女看護幫忙，由楊女拿王女照片成功申辦身分證、護照，王靠此身分躲19年，逃過追訴期，還成功進出國門39次，直到前年被外交部查獲。高雄地方法院依入出國移民 法、護照條例，判王女三年徒刑，楊女判刑四月、得易科罰金。

判決指出，王女2003年6月被檢方發布通緝，王父擔心愛女被關，見楊女年紀、外貌與女兒相仿，請楊女拿王女照片至戶政事務所、外交部南部辦公室成功申辦身分證及護照。

王女取得「假身分」後冒名生活，直到2021年10月她徒刑執行時效消滅撤銷通緝，隔年1月她到戶政事務所將名字變更成楊女舊名，但在更新護照時，被外交部人員發覺照片有異，全案才曝光。

檢警發現，楊女2003年幫王女申辦假護照，十年後換發新護照，再委託旅行社代辦護照，兩次都未被外交部發現。

王女辯稱全案都是父親一手策畫，她是直到2012年父親過世前，才從父親手中拿到假護照；楊女則稱是配合王父要求，王女拿她護照出國她並不知情。

檢警據出入境紀錄，發現王女從2012至2016年間，拿著換過照片的「楊女」護照出國39次，短則當天歸國，長則出國四、五天，均未被查出護照造假。

法院審理後，王女持「假護照」出國，依禁止出國處分而出國罪、冒名使用他人護照罪，各處七至八月有期徒刑，合併應執行三年；楊女依交付護照供冒名使用罪，處有期徒刑四月，得易科罰金。