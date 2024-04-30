我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／戴維斯生死戰傷肩 金塊穆雷3.6秒致勝球淘汰湖人

房租有彈性 用兩招跟房東議價

女通緝犯用假護照19年 出國39次

記者張議晨／高雄30日電
王姓女子靠著楊姓女看護幫忙，成功騙過戶政及外交部，不僅躲過追訴期，還出國39次。護照示意圖。(本報資料照片)
王姓女子靠著楊姓女看護幫忙，成功騙過戶政及外交部，不僅躲過追訴期，還出國39次。護照示意圖。(本報資料照片)

王姓女子2003年因毒品案被通緝並限制出境，王父請楊姓女看護幫忙，由楊女拿王女照片成功申辦身分證、護照，王靠此身分躲19年，逃過追訴期，還成功進出國門39次，直到前年被外交部查獲。高雄地方法院依入出國移民法、護照條例，判王女三年徒刑，楊女判刑四月、得易科罰金。

判決指出，王女2003年6月被檢方發布通緝，王父擔心愛女被關，見楊女年紀、外貌與女兒相仿，請楊女拿王女照片至戶政事務所、外交部南部辦公室成功申辦身分證及護照。

王女取得「假身分」後冒名生活，直到2021年10月她徒刑執行時效消滅撤銷通緝，隔年1月她到戶政事務所將名字變更成楊女舊名，但在更新護照時，被外交部人員發覺照片有異，全案才曝光。

檢警發現，楊女2003年幫王女申辦假護照，十年後換發新護照，再委託旅行社代辦護照，兩次都未被外交部發現。

王女辯稱全案都是父親一手策畫，她是直到2012年父親過世前，才從父親手中拿到假護照；楊女則稱是配合王父要求，王女拿她護照出國她並不知情。

檢警據出入境紀錄，發現王女從2012至2016年間，拿著換過照片的「楊女」護照出國39次，短則當天歸國，長則出國四、五天，均未被查出護照造假。

法院審理後，王女持「假護照」出國，依禁止出國處分而出國罪、冒名使用他人護照罪，各處七至八月有期徒刑，合併應執行三年；楊女依交付護照供冒名使用罪，處有期徒刑四月，得易科罰金。

通緝 毒品 移民

上一則

寶林案增至4死 1重症恐醒不過來

下一則

黑白集／范雲被洗臉 學運老將變雙標戰士

延伸閱讀

台版神鬼交鋒…她用1招 假身分躲19年還爽出國39次

台版神鬼交鋒…她用1招 假身分躲19年還爽出國39次
愛旅行的遠距工作者看過來：義大利推出數位遊牧族簽證

愛旅行的遠距工作者看過來：義大利推出數位遊牧族簽證
英德5中國間諜落網 中外交部痛批：惡意詆毀

英德5中國間諜落網 中外交部痛批：惡意詆毀
私菸案翻版？蕭美琴被疑帶23瓶酒免查

私菸案翻版？蕭美琴被疑帶23瓶酒免查

熱門新聞

花蓮富凱飯店傾斜倒塌。記者王燕華／攝影

花蓮餘震不斷 統帥、富凱2大樓傾斜倒塌

2024-04-22 16:23
花蓮整夜搖不停，市區富凱大飯店傾斜，縣府急宣布停班停課。(記者王思慧／攝影) 王思慧

花蓮一夜83震 氣象署曝餘震暴增原因 「只是剛開始」

2024-04-22 19:38
莊姓男子（右）攀鳳凰山時墜谷受困10天，他切斷附近水管，村民因無水可用上山查看，發現他後通報119將他救出。圖／南投縣消防局提供

求生欲爆棚 台男墜谷困10天 1機智舉動救了自己

2024-04-21 16:49
嘉義市區出現少女跪在路口畫面，引來路過民眾側目。（圖／讀者提供）

台虎媽暴怒當街大喊「跪下」少女裸雙膝跪路口 警方回應了

2024-04-28 03:00
凌晨2點多連三震搖到頭暈，基隆人：全台很多人不敢睡了，很多人收到國家警報。圖／取自基隆人大事事

凌晨2點多連三震搖到頭暈 「全台很多人不敢睡了」

2024-04-26 18:17
中國大使謝鋒在哈佛大學演講，在場下抗議的台灣女生被帶離場外。(擷自YouTube@自由亞洲電台)

中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外

2024-04-21 11:20

超人氣

更多 >
手機業者折扣 55歲以上者要把握

手機業者折扣 55歲以上者要把握
昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍

昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍
「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命

「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命
北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

妮可基嫚2愛女首曝光 俏麗不輸前夫阿湯女兒蘇蕊

妮可基嫚2愛女首曝光 俏麗不輸前夫阿湯女兒蘇蕊