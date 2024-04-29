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花蓮醫師宜蘭賞鯨失蹤 頭七找到遺體

記者戴永華／台北29日電
花蓮慈濟醫院醫師古昌文（左三）前往龜山島賞鯨疑落海失蹤，「頭七」在東澳烏岩角海域被找到遺體。 (圖／第一岸巡提供)
花蓮慈濟醫院醫師古昌文（左三）前往龜山島賞鯨疑落海失蹤，「頭七」在東澳烏岩角海域被找到遺體。 (圖／第一岸巡提供)

花蓮慈濟中醫部主治醫師古昌文日前到宜蘭礁溪參加研討會後失蹤，家屬報警，警方發現他最後在烏石港搭上賞鯨船後未下船。海巡人員連日搜救，昨天上午在距離龜山島約18海里的東澳烏岩角海域發現古男遺體，檢方相驗，確定落水死亡，但原因待調查。

古昌文21日落海至昨天正好「頭七」，被發現時臉部及四肢腫脹嚴重，皮膚些微剝落，疑遭魚啄食或海浪拍擊，其餘大致完整；賞鯨船當天留有古的背包與名片，一度被當失物招領，業者清點少了一件救生衣，但古身上未穿救生衣，相關疑點待進一步釐清。

56歲古昌文21日到宜蘭礁溪鄉參加研討會，擔任主講人之一，結束後以電話聯絡家人要去佛光大學附近山區散步，隨後失聯，電話不通。家人隔天報案，警方透過監視器發現古在飯店門口搭計程車去烏石港，下午1時登上賞鯨船。

賞鯨旅客名單有古的名字，也有他上船監視器畫面，但返程3時30分未見他下船，船上監視器雖沒有他落水畫面，遊客也沒人聽到落水聲，但古背包留在船艙，背包裡有名片，船長清點少一件救生衣，警方研判他落海可能性高。

昨天上午7時30分，海巡船艇在東澳烏岩角外海發現古昌文遺體浮在海面，衣褲完整，連鞋也還穿著，但沒看見古穿著救生衣。

這艘賞鯨船只賞鯨與繞行龜山島，沒有下船登島，賞鯨豚時遊客都在甲板上，古醫師也在，繞島約30至40分鐘後很多人進入船艙，古是否此時落海沒被發現，成調查重點。

檢方雖確定古沒有外力傷害或疾病，但為何臨時改前往賞鯨，且何時落海、為何落海？全案仍有疑點須釐清。

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