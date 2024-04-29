高雄漢來海港疑食物汙染46人腹瀉 疑生熟食混用惹禍

高雄漢來海港餐廳巨蛋店上周五傳出疑似食物中毒案，已有46名消費者用餐後出現腹痛、腹瀉等症狀，衛生局派員稽查、採檢。(圖／高雄市衛生局提供)

高雄漢來海港餐廳巨蛋店本月26日有民眾用餐後，出現腹痛、腹瀉症狀，截至昨天下午4時30分，就醫人數累積達46人，症狀都已緩解返家休養，高雄市衛生局調查，這些患者都是廿六日下午茶到晚餐時段用餐，初步稽查疑似餐廳生熟食混用造成汙染，確切原因待檢體檢驗出爐才能釐清。

漢來美食行銷企畫部副總經理吳若寧說，對於身體不適的消費者，都由專人電話聯繫，針對各別狀況予以關心及醫療補償，身體不適的消費者多為腹痛、腹瀉等症狀。

高雄市衛生局指出，46名患者經臨床診斷處置後，均已緩解返家休養，無住院或重症個案。26日接獲通報後，即派員稽查，初步研判疑為生熟食混用造成汙染。

衛福部疾管署副署長曾淑慧表示，高市衛生局初步調查，當天近200人在該餐廳用餐，如有異狀，應盡速就醫。

曾淑慧說，高雄衛生局研判，這次可能引發食安的食物品項眾多，包括，花椰菜、紅蘿蔔、冰塊、花枝、綠茶、提拉米蘇、鮭魚生魚片、生菜、烤生蠔、草莓冰淇淋、熟白蝦、水、西瓜、巧克力冰淇淋、炸秋刀魚、鮪魚生魚片、鮭魚握壽司、烤秋刀魚、蟹肉棒壽司、紅蘿蔔蘋果汁、烤生蠔醬汁、主廚特製沙拉、蝦仁飛卷沙拉、蟹肉棒握壽司、竹筴魚切片、旗魚生魚片。

高市衛生局正著手進行疫情 調查以及檢體採集，已採集七名個案檢體，另預計採48名廚工、外場人員檢體。

另外，檢體採檢鮭魚生魚片、蟹肉棒握壽司等共19件食品；環境檢體則採檢一件砧板拭子，預計檢體檢驗時間需一至兩周，疾管署會持續關注此事件。

吳若寧說，餐廳的食材進貨量很大，食材儲存、處理過程都依食安規定，相關人員也都小心謹慎，包括分層依溫度儲存、熟生食分開處理等。餐廳前天及昨天停業進行清潔消毒，會保證食安無虞才復業，已訂位的近400名顧客，全部取消並給予補償。

衛生局指出，已責令漢來海港巨蛋店停業兩天，徹底清消改善，今天上午前往複查，餐廳需複查通過方可營業。