兒少性影像案重懲少 逾3成情堪憫恕減刑

拍攝兒少性影像 多案獲減刑 製表／司法社會中心

藝人黃子佼 上網購買未成年性影像獲緩起訴引發外界的批評，據警方統計，近五年兒少性影像遭偷拍、流傳甚至販售獲利案件上升，但過去三年檢方對這類案件超過兩成是緩起訴或不起訴，法院審理這類案件，三成以上以「情堪憫恕」為由減刑；許多被害者因為家人怕傷名譽，即使知情也不敢報案，相對販售非法偷拍影像者如創意私房估計獲利上億元台幣，但檢警追緝挑戰大。

刑事局統計近五年有關兒童及少年性影像案，拍攝、製造等案有2176件，散布、播送等則有854件，呈上升趨勢，研判與智慧型手機 普及、交友觀念改變有關，但不少被害人不敢報案，黑數高，實際發生數更高。

雖案件量增加，國會也修法加重處罰，但許多案件到了地檢署、法院，受重懲仍是少數，類似黃子佼購買持有未成年性影像者，去年修法後檢方偵結38件，只有六件起訴，不起訴處分高達23件。

有檢察官指出，類似付錢和解情況，是許多案件獲輕判或緩起訴的原因之一，另外，不少法官、檢察官對於兒少性影像透過科技散布的威力、對被害人長期傷害，欠缺足夠認知，也是一大原因。

曾偵辦「台版Ｎ號房」案的台中地檢署檢察官陳祥薇指出，在論壇內購買不雅片的會員深陷網路世界，絲毫不知行為已嚴重觸法，又不認識受害少女，對於自身造成被害人的傷害缺乏意識，但其實都是加害共犯。

「我的人生怎麼辦？能不能追回影片？」一名不雅片遭上網販售的少女，面對警方泣訴的心聲；檢警在追查過程中，發現有少女在九歲就被偷拍上網的性影像，流傳多年仍難完全下架消失，少女長期心理壓力幾近崩潰，許多人四處求助無門，購買觀看者卻不知其行為對被害者的傷害有多大。

陳祥薇說，從國外的辦案經驗來看，檢警若能建立兒少性影像的大資料庫，從扣案畫面透過分析，一方面溯源抓製造、散布者，也能多重比對發現被害人，若有少女不雅影片重複一再出現，也能判斷背後原因。