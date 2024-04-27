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拐賣乾弟赴柬埔寨摘器官未遂 5人判刑定讞

記者林孟潔／台北27日電

詐騙集團仲介人力的男子謝慶輝因百萬（台幣，下同，約3萬美元）利益，與男子蔡松斌、女子林䥵妘合謀，拐賣黃姓乾弟到柬埔寨摘器官，最後因買家取消交易未得逞，最高法院依人口販運法意圖營利以詐術摘取他人器官未遂罪，判謝五年六月、蔡三年六月、林女三年七月徒刑定讞。

另外，同案被告王子明、林沂鋒二審分別判刑五年十月、五年五月，最高法院一併駁回上訴，全案確定。

判決指出，2021年12月底，謝慶輝向黃姓乾弟謊稱可到國外工作，蔡松斌向黃保證底薪6至7萬元、包吃包住等優厚條件，讓黃誤以為從事行政文書工作而同意出境，蔡松斌再以疫情期間出國需要健康檢查為由，誘騙黃完成肝臟、肝炎標幟、腎臟、X光等檢查。

林䥵妘得知黃上當後，立刻透過手機通訊軟體Telegram聯繫柬埔寨人體器官買家「葉謹言」，對方稱「人接到！驗貨完，保底一百，不論配對率」，約定登機交付前金50萬元、下機四小時內交付後金50萬元。

林䥵妘和蔡松斌約定，謝慶輝可得80萬元，蔡和林女分別拿10萬元，並決定2022年7月27日讓黃赴柬埔寨；未料，黃入境柬埔寨後，「葉謹言」傳訊「原本的貨主找到配對人，你這個人，豬商自己接走」給林䥵妘，並拒絕支付100萬元。蔡松斌只好聯絡柬埔寨綽號「柳丁」的男子，告知黃販賣器官的計畫，並要求黃自行買機票返台。

法院審理期間，蔡松斌坦承犯行，謝慶輝則否認犯行，供稱他只是單純介紹國外工作機會給黃，不知道蔡販賣人口器官；林女坦承犯行，但表示自己仲介國外器官買家只是「幫助犯」，而非共犯，最高法院昨對三人均判有罪定讞。

詐騙集團 疫情

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