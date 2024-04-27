ACE詐22億 名律師「軍師」、首腦等被求處重刑

知名律師王晨桓勾結詐團利用虛擬貨幣詐騙吸金，26日被檢方起訴求處重刑。（取材自臉書）

台灣前三大「ACE王牌交易所」負責人潘奕彰涉勾結虛擬貨幣 詐團吸金，台北地檢署查出，律師王晨桓身兼交易所總裁，擔任詐團軍師從事法律指導，透過銷售各式虛擬貨幣及區塊鏈產品，詐騙洗錢規模至少22億元（台幣，下同，約6700萬美元），還與妻子魏婉菁替詐團洩密串滅證，檢方昨天依組織犯罪、加重詐欺 等罪起訴32人。

潘奕彰、通緝犯林耿宏、詐欺直銷團隊IMBA理事長林若蕎、副理事長陳錦暘四人為犯罪核心，利用專業知識、幣圈影響力聯手誆騙民眾，致1200人受害，惡性重大，建請判處20年以上徒刑，蓮池精舍住持林淑芬、王牌交易所策略長詹智雄等求刑15年。

王晨桓扮演軍師協助詐團塑造垃圾幣具流通性假象，不僅洩密給詐團，還提供房屋供林耿宏居住，甚至將犯罪所得洗至境外，阻撓檢警追查；另以誇大話術詐欺何姓茶商7000萬元，犯後毫無悔意，建請判處12年以上徒刑。

林耿宏等人明知MOCT幣、CSO幣、FITC幣、NFTC幣、BNAT幣僅是電腦程式產出的電子訊號，編寫不實虛擬貨幣白皮書、經營王牌交易所、ProEx交易所，將虛擬貨幣上架，並成立IMBA直銷團隊推銷，利用網媒散布假新聞，在交易所操縱幣價，誆騙民眾投資 22億餘元，檢方掌握其中8億元金流，從中查扣現金與虛擬貨幣6億元，其餘款項仍在追查。

王晨桓明知這些虛擬幣無實際價值，發行白皮書內的團隊姓名亦為虛構，仍以軍師角色教導林耿宏等人修改白皮書，令白皮書使用者相信該專業團隊確實存在，並安排虛擬貨幣可兌換實體商品及上架交易所，使其表面上具有實體應用價值及交易平台可供流通變現。

宜蘭壯圍鄉的蓮池精舍披上宗教組織外皮，卻被查出是詐團洗錢據點。（記者陳敬丰／攝影）

林耿宏等將不法所得以每次數百至1000萬元現金，分批藏匿於雙北，輾轉挪為他用，並將1億餘元贓款交共犯林淑芬母女，購置宜蘭蓮池精舍當洗錢據點，另將4300萬元交給王晨桓，其中2600萬元是王牌交易所增資款，另1700萬元作為曼谷建業法律事務所投資款，還有4740萬元交給創新零售公司總經理李燕南，製造金流斷點。

檢方另發現王晨桓除涉及組織犯罪與洗錢，還「裝神弄鬼」向茶葉商收取保護費，不法獲利達7227萬元。

起訴書指出，2019年王晨桓擔任苗栗縣「行家茶葉公司」法律顧問，由於該茶葉公司地處山區，常會聽見疑似槍聲，茶商何在彬認為周圍環境恐有人身危安疑慮，擔心被特定人監控，王男認為有機可乘，起意詐騙謀財。

專案小組調查，王晨桓向何在彬佯稱，可以協助聘請退伍軍人及專業人士，藉以排除公司周圍相關危險狀況，不過，需要何在彬支付高額「保護費」。

何在彬後來向王晨桓反映，公司周圍出現不明人車、或聽聞不明聲響時，王晨桓即透過通訊軟體與何在彬聯絡，傳送訊息「裝神弄鬼」。訊息包括「是縣政府叛徒借的車，來刺探」、「已擊落低軌衛星」、「『長輩』已協助處理掉，都對方人馬」等，讓何在彬盡信不疑。