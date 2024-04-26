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網紅訕笑資源班 律師批：誰不正常？給孩子什麼價值觀

台灣新聞組／台北26日電
七寶媽多次挺孕肚登山，引發爭議。（取材自臉書）
七寶媽多次挺孕肚登山，引發爭議。（取材自臉書）

網紅七寶媽Sydney經營臉書粉專「林叨囝仔The Lins' Kids」，吸引31萬粉絲追蹤，屢爆爭議的她近來又因直播業配時，談起「資源班」學生，一臉不屑、嘲諷，惹來網友頻頻按「怒」，業配的廠商緊急發聲明切割，律師呂秋遠也發表千字長文開轟；稍早她在臉書直播道歉：「沒聽清楚孩子的話」、「沒有輕蔑或藐視任何……無論是資源班學生，或需要個別輔導的學生……」卻讓網友更加憤怒，大罵「竟想甩鍋給兒子」。

Sydney日前在直播中，被問到兒子是不是「資源班」學生？她轉頭笑問兒子：「請問你在資源班嗎？」還把兒子拉進框內，孩子童言童語說：「不可能，我那麼聰明。」Sydney接著笑喊：「什麼資源班啊？太扯了！」並問兒子：「你們班有人在資源班嗎？」小孩回答：「沒有，我們班一個問題兒童都沒有，只有稍微不正常而已。」

影片讓網友看了氣炸，許多人痛批「到底是什麼樣的格局跟心腸，不是教孩子多幫忙、多同理有需求的孩子，而是這樣訕笑別人的辛苦」、「有夠沒水準」、「看了真讓我憤怒！養一個特殊孩子就夠辛苦，還要被你這樣的人訕笑」，還有特教老師也看不下留言「我是特教老師，我也好生氣！」

呂秋遠直言，在直播時公開嘲笑資源班是問題兒童？「你兒子很『正常』，別人的孩子『不正常』，才會進入資源班？你到底給了孩子什麼樣的價值觀？」

他在文章中表示，這個話題不是不能講，但是訕笑他們卻是非常不恰當的行為；他們確實在某些能力上不足，所以需要補足加強，「可是，他們的強項，我們比不上，他們的弱項，可能在日常生活會有些困擾，所以需要補強，這需要嘲笑嗎？這可以標籤化嗎？」

七寶媽曾因帶嬰兒從事危險運動、挺孕肚爬山受傷、為小孩吃生山羌內臟等問題被「炎上」，一度關閉臉書，後又悄悄開放並接業配。這次訕笑資源班學生與家長，雖道歉，但網友不領情，「不要每次都來事後道歉。」Sydney的道歉影片還把錯推到兒子身上，表示日後會好好教育小孩，也讓網友傻眼：「竟然推給兒子」、「有問題的是你啊！」

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