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涉經營博弈網站、洗錢217億 88會館郭哲敏5000萬交保

記者蔣永佑／新北26日電
八八會館負責人郭哲敏（中）涉嫌經營AE博弈網站及地下匯兌洗錢217億元，新北地院裁定讓他以5000萬元交保。（本報資料照片）
八八會館負責人郭哲敏（中）涉嫌經營AE博弈網站及地下匯兌洗錢217億元，新北地院裁定讓他以5000萬元交保。（本報資料照片）

八八會館負責人郭哲敏涉經營AE博弈網站獲利16億元（台幣，下同，約4900萬美元），另涉及地下匯兌洗錢217億元遭檢方起訴，新北地院認為，相關證人大致詰問完畢，已無羈押必要，本周二裁定郭男5000萬元交保，限制住居及出境出海，同時配戴電子腳環監控，避免棄保潛逃，同案洗錢共犯、郭哲敏親信張旭昇交保30萬元。

郭哲敏日前開庭時，辯稱不知道友人張旭昇背地在搞地下匯兌，新北地院在裁定理由中，要求郭男交保後，不得對張男或相關證人有任何危害、恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤的行為。

AE集團負責人郭哲敏被控經營博弈網站及地下匯兌217億元，其經營的八八會館因招待不少檢警高層，不僅讓警界大風吹，更讓高檢署檢察官黃錦秋及新北地檢署檢察官王涂芝遭監察院彈劾

起訴指出，2018年郭哲敏利用AE集團架設「包網平台」，經營跨境線上博弈事業，賭博業者可向AE集團承租包網平台使用，集團則向賭博業者抽成結算盈利，由郭男極度信任的大帳房杜韋蓁負責記帳，郭男另以地下匯兌替人流通國際金流回台，再利用人頭公司洗錢。

新北地院陸續傳喚AE母公司睿世科技前總經理張妤瑄、AE財務人員鄧敏之、業務主管楊登翁等人，三人供稱在公司與各國站主的輸贏、收費等報表和業務推展、後續客服部分，都會直接向郭哲敏匯報，也認為報表上的數字就是當地法定貨幣，賭博證詞對郭男頗為不利。

新北地院表示，郭哲敏、張旭昇聲請具保停押，合議庭考量兩人涉案情節、身分、地位、資力及犯罪惡性、串證可能性、審理進度，認兩人如能提出一定數額保金，即可有相當程度的心理約束力，無續予羈押必要。

彈劾 棄保 貨幣

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